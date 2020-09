Concert – Le Rock et le Hira Gasy renouent avec le public

Le retour à la musique. Dizzy Brains, ATM Project et Tambour Gasy, reviennent sur la scène de l’IFM Analakely.

Un concert folklorique post-confinement et propice à un esprit festif. C’est ce que l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely propose pour les dates de 25 et 26 septembre. Respectivement à 19h et à 15h le lendemain. Dizzy Brains, ATM Project et Tambour Gasy se retrouvent après une prestation virtuelle lors de la célébration de la dernière Fête de la Musique. Après de longs mois de confinement, l’IFM réserve un mélange de deux genres musicaux. Une découverte musicale en perspective pour jouir des retrouvailles entre mélomanes. Le rock électrique et le folklore du hira gasy se conjugueront à nouveau dans la salle de spectacle.

Une expérience musicale

Le précédent concert virtuel qui s’est tenu en juin dépendait d’une bonne connexion et d’une bonne qualité d’image de la part de l’IFM Analakely. Cette fois, c’est à nouveau au tour des yeux et des oreilles d’en profiter. Une nouvelle fois, c’est un privilège de pouvoir savourer les riffs et les mélodies électrisantes du groupe Dizzy Brains et ATM Project, le tout sublimé par les rythmiques de Tambour Gasy. Les trois groupes ne sont plus à présenter, au delà d’une rencontre artistique, ils laisseront la part belle au partage et à une communion musicale pour tous ceux qui s’y retrouveront, le temps de ces deux concerts. L’IFM Analakely affiche avec rigueur l’importance du respect des normes sanitaires. Les gestes barrières et la distanciation sociale sont à respecter selon les consignes des autorités, le port du masque est obligatoire, le gel désinfectant est disponible à l’entrée. Les billets sont en vente, dès ce samedi, sur place pour un moment d’éclectisme musical.