Circulation – La chasse aux immatriculations irrégulières est ouverte

Des véhicules qui circulent avec des immatriculations étrangères depuis des mois, voire des années, c’est courant à Madagascar. Le capitaine Honoré Razandri­nirinjokiny, chef de service des Opérations et contrôles routiers auprès de la direction générale de la Sécurité routière (DGSR) pointe du doigt des vendeurs de voitures « bonnes occasions », dans l’usage abusif et illégal de ces immatriculations étrangères. « Les vendeurs utilisent des fausses immatriculations étrangères pour gagner plus de profit. Ils trainent avec ce numéro, quatre, six mois, le temps qu’ils trouvent un acheteur », explique-t-il. D’après lui, ces véhicules ne passent pas à la réception technique. « Sur quarante véhicules que nous avons contrôlés, vingt-sept sont des voitures de bonnes occasions avec une plaque d’immatriculation se terminant par WWT. Aucun de ces véhicules n’est passé à la réception technique, alors qu’ils attendaient déjà la délivrance de leur carte grise. Ils connaissent, peut-être un couloir, pour obtenir une carte grise », enchaine la source.

Le règlement est, pourtant, clair. Les importateurs disposent d’un mois pour faire la réception technique auprès du centre de sécurité routière et pour se faire délivrer la carte grise au sein du centre d’immatriculation, afin d’obtenir un numéro d’immatriculation locale. Durant ce laps de temps, le véhicule peut circuler avec le modèle numéro un délivré par le service des Douanes, à sa sortie du port, et renouvelable deux fois, selon une source auprès des Douanes. Avec l’épidémie de coronavirus qui a bloqué tout le système administratif, dont les procédures de demande de carte grise, les demandes de renouvellement auraient été nombreuses.

La DGSR exige la réception technique de tous les véhicules avec une immatriculation étrangère. Ce serait la raison de l’opération d’assainissement des véhicules avec la plaque WWT. « Un véhicule ne peut obtenir une carte grise, sans passer à la réception technique », poursuit le capitaine Honoré Razandrinirinjokiny. Depuis l’annonce de cette opération, la fréquentation des centres de visite technique aurait augmenté. « Les centres de visites techniques peuvent accueillir jusqu’à deux cent personnes par jour qui viennent pour la régularisation », lance la source. L’opération proprement dite ne commencerait que le 21 septembre.