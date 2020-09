Antananarivo – La circulation à Mahazo-Soamanandrariny à réorganiser

Mahazo et Soamanandra­- riny changeront d’aspect, d’ici peu. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) et la commune d’Ambohimanga­kely ont discuté de la réorganisation de la circulation, du marché et de l’assainissement de ces deux quartiers. Il est entre autres, question de déplacer l’arrêt de la ligne E à Mahazo, à quelques mètres de son emplacement actuel, pour éviter les embouteillages. Le lieu d’entassement d’ordures non loin de l’arrêt de bus qui est à la fois un terminus, sera supprimé et remplacé par des bacs à ordure. Les forces de l’ordre entreront, en jeu, dans la réorganisation du marché. Cette réorganisation a été l’objet de la rencontre, entre les maires de ces deux communes voisines à l’hôtel de ville à Analakely, jeudi.

« Cette réorganisation devrait assurer le désengorgement de la circulation à Mahazo », lance une source au sein de la commune d’Ambohimangakely.

En effet, avec les commerçants qui étalent leurs marchandises sur les chaussées et à l’emplacement de l’arrêt de la ligne E, la circulation est souvent bloquée dans ces quartiers, notamment, durant les heures de pointe. Du reste, l’odeur nauséabonde des ordures qui s’amoncellent non loin du terminus des coopératives des zones suburbaines à Mahazo indispose depuis toujours les usagers de la route.