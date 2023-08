VISITE OFFICIELLE – Andry Rajoelina invité au Vatican

Sauf changement, le président Rajoelina s’envolera pour un voyage officiel au Vatican la semaine prochaine. à Antsiranana, hier, il a annoncé qu’il va rencontrer le Pape François, jeudi.

Une visite officielle. C’est ce que Andry Rajoelina, président de la République, a annoncé, hier, à Antsiranana. Quelques jours après son déplacement officiel au Rwanda, le locataire d’Iavo­loha, sauf changement, s’envolera pour Rome, plus précisément, pour le Vatican, la semaine prochaine. “Ce sera une rencontre officielle. Une rencontre entre un parent et son enfant”, annonce le Président. Vu les orientations des actualités à l’orée de l’élection présidentielle, et aussi du coup d’envoi des Jeux des Iles de l’océan Indien, personne n’a vu venir l’information annoncée par le chef de l’état, hier. Certains avaient même encore quelques appréhensions. Après quel­ques recoupements et les confirmations, il s’avère qu’une rencontre entre Andry Rajoelina et le Pape François est bien au programme, jeudi.

Ce voyage officiel pourrait ainsi impliquer des aménagements sur le planning présidentiel de la semaine prochaine. En effet, il a été annoncé durant le Conseil des ministres d’il y a deux semaines la fin des travaux sur la Route nationale numéro 9 (RN9) et que celle-ci sera inaugurée le 17 août, soit jeudi. Sur le plan diplomatique, du reste, ce déplacement au Vatican est en retour à la visite du Pape François, du 6 au 10 septembre 2019. Cette visite du Saint-Père a été “à l’invitation”, de l’état malgache, selon un communiqué de la présidence de la République signé par Andry Rajoelina, à l’époque. Le rendez-vous de la semaine prochaine sera ainsi, également, une visite officielle d’un chef d’état à un autre chef d’état. Le pape François étant à la tête de l’état du Vatican.

Décisif?

Le locataire d’Iavoloha souligne, justement, ce caractère officiel de son déplacement dans la cité-état. Une façon, de prime abord, pour se démarquer d’autres acteurs politiques qui mettent en avant la rencontre avec le Saint-Père soit faite, durant “les audiences générales”, du Pape, chaque mercredi, à la salle Mervi, au Vatican, ou l’audience papale. Cette dernière, réservée à un groupe de pas plus de vingt personnes, est payante. Au-delà de sa dimension étatique et diplomatique, Andry Rajoelina avance que cette visite officielle témoigne de “l’attachement”, du Pape François à Madagascar. “Le Pape François porte les Malgaches dans son cœur. Il prie pour notre nation. C’est la raison pour laquelle j’aurai une rencontre avec lui, jeudi. Il est au fait de nos efforts. Il est au fait de nos relations [avec l’église catholique]. Il est conscient qu’il faut prier pour notre pays”, ajoute le président de la République. Le chef de l’état a, toutefois, souligné les bonnes relations et la coopération entre l’état et l’église catholique. à l’entendre, ce déplacement au Vatican confirme cette bonne relation. Il a justement choisi comme cadre pour annoncer cette information, l’inauguration du centre de formation Saint-François de Sales, à Antsiranana. Lui et son épouse, Mialy Rajoelina, ont contribué à l’édification de cet établissement destiné aux personnes en situation de handicap. “J’ai toujours affirmé ma reconnaissance envers l’église catholique pour sa bienveillance envers la population, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation et sur le plan spirituel. (…)

L’état soutiendra toujours les actions destinées au bien-être de la population, puisque, autant l’état que l’église catholique, nous nous appliquons à chercher le bien-être de la population”, affirme le locataire d’Iavoloha. Il y a eu la visite du Pape François à Madagascar, en septembre 2019. Mais cette rencontre prévue, jeudi, sera le deuxième face-à-face de Andry Rajoelina avec le Saint-Père, au Vatican. Le chef de l’Etat, alors qu’il était encore président de la Transition, s’est déjà entretenu avec Pape François, le 26 avril 2013. Quelques semaines, après que celui-ci ait été élu par le collège des cardinaux pour siéger sur Saint-Siège. La rencontre de Andry Rajoelina, avec le Pape François, en avril 2013, a été déterminante dans sa décision politique de l’époque. C’était dans une période où la communauté internationale avait commencé à glisser dans les débats le “ni…ni”. Une option politique qu’il a levée et l’a amené à ne pas se présenter à l’élection présidentielle de sortie de crise, en fin d’année 2013. Cette fois-ci, la visite officielle du président de la République dans la cité-état, pour rencontrer le Saint-Père, intervient quelques jours avant l’ouverture de la période de dépôt des dossiers de candidature pour la course à la magistrature suprême. à savoir, du 23 août au 6 septembre. Il est probable qu’une fois de plus, cet entretien soit à nouveau décisif sur le choix de Andry Rajoelina pour son avenir politique. Lui qui, jusqu’ici, maintient le suspense sur sa candidature ou non pour un second mandat.