SIDONIE FIADANANTSOA – « J’ai visé une médaille »

L’athlète malgache Sidonie Fiadanantsoa, médaillée d’or aux Jeux de la Francophonie, prépare les JIOI, sur la piste en tartan du stade Barea Mahamasina.

Sidonie Fiadanantsoa, félicitations pour la médaille d’or remportée haut la main à Kinshasa. Racontez-nous le déroulement de la finale du 100m haies.

Je suis très contente parce qu’après la demi-finale, le niveau était encore plus relevé. Au départ, la super favorite, victorieuse de la dernière édition, a été disqualifiée pour faux départ. J’ai regardé à gauche et à droite et je me suis dit, j’aurai une médaille. Mais la question que je me suis posée, était alors de savoir de quelle couleur elle sera. Résultat, j’ai gagné la médaille d’or. C’est indescriptible.

Comment avez-vous préparé la grande finale, car vous courez dans le couloir numéro 8 sans repère?

L’adrénaline a été trop forte et j’ai un peu peur. C’était un premier test après ma blessure au mois de mai (une élongation). Après la disqualification de la favorite, mon regard s’est tourné vers la Roumaine qui a couru 13.7. Dans ma tête, j’ai couru 13.2 et je me suis dit, j’ai le meilleur temps en « season best », donc j’ai ma chance. Partir du couloir 8 a été un avantage et un handicap. C’était un handicap car je n’ai pas eu de repère à ma droite, mais c’était aussi un avantage, car j’ai tout donné sans regarder ni à gauche ni à droite. Je n’ai d’autre chose en tête qu’arriver première pour gagner la victoire et cela s’est réalisé.

Que représente pour vous la médaille d’or aux Jeux de la Francophonie?

La fierté. C’est une fierté pour moi, pour mes parents qui ont cru en moi, et surtout pour Madagascar. C’est aussi une victoire pour l’athlétisme malgache et les athlètes de ma génération. C’est la récompense de tous les sacrifices et efforts que j’ai consacrés à l’athlétisme.

Votre prochain challenge et les objectifs à court terme?

Ce sera la Coupe du monde et j’essaierai d’améliorer mon temps personnel, en me frottant aux meilleures mondiales. Dans quelques jours, c’est la XIe édition des JIOI dans notre pays. Mon objectif est de remporter l’or du 100m haies

Qu’avez-vous fait pour maintenir votre forme?

Garder sa ligne est très important dans ma discipline. Il faut faire attention à ce que l’on mange. Et l’entrainement de tous les jours vous forge physiquement et mentalement.

Vous courez depuis plus de dix ans pour représenter Madagascar. Qu’attendez-vous de l’État, car tôt ou tard, il faut penser à autre chose.

Je lance ici un appel à l’adresse de l’État, surtout au président Andry Rajoelina qui aime le sport. Il faut penser à l’avenir des athlètes de haut niveau qui ont porté et défendu l’honneur de Madagascar. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour obtenir de bons résultats pour le pays. En retour, nous avons besoin de l’aide de l’État.