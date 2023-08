SANTÉ – Le gouvernement japonais appuie les secteurs santé et nutrition

Les projets primordiaux de développement à Madagascar sont soutenus par le gouvernement japonais. Il a accordé 1,143 milliard de yens japonais pour l’achat des produits et de services pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration des Équipements Médicaux dans les Hôpitaux Régionaux de référence (CHRR). Et un montant de 300 millions de yen japonais, destinés au programme d’assistance alimentaire. « Ces projets de dons viennent en temps opportun car ils contribueront à la mise en œuvre des grandes lignes des priorités de la politique générale de l’État, à savoir : l’accès à l’alimentation saine et suffisante et aux soins de qualité, lesquels constituent des points privilégiés de notre politique gouvernementale », dixit la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, en exprimant ses sincères remerciements au gouvernement japonais pour son soutien aux projets primordiaux de développement à Madagascar. C’était, hier, lors de la signature de deux Échanges de notes portant sur ces deux projets, qui s’est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères à Anosy. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Japon, Abe Koji, de la ministre des Affaires étrangères, de Harifidy Ramilison, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage (MINAE) et d’Yasmine Laetitia Lydia, secrétaire générale du ministère de la Santé Publique.