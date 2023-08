RÉHABILITATION – Le tronçon Ankadimbahoaka-Anosizato en attente

Les utilisateurs de la route passant à Fasan’ny karana devraient encore attendre. Avant-hier, le Conseil des ministres a approuvé la réfection de la route d’Ankadimbahoaka menant à la station-service Jovena d’Anosizato via Fasan’ny Karana. Ce Conseil des ministres a, notamment, cité que les travaux commenceront immédiatement après l’approbation du budget alloué pour la réfection de ce tronçon de route. Un budget qui se chiffre à 2.031.156.012 d’Ariary. Le Directeur des Infrastructures auprès du ministère des Travaux publics, Henri Jacob Razafindrianarivo, a indiqué, ce jeudi, que « la réhabilitation de cette partie sera exécutée vers la fin de ce mois d’août ». Pour le moment, elle est en attente. « Ce tronçon de route est considéré comme une route nationale avec son identification en RN58 et sa réhabilitation sera reportée pour une date ultérieure. Il ne sera pas touché en même temps que les artères à réfectionner dans la capitale », a-t-il encore précisé. Les responsables sont sur le point de régler les paperasses le concernant et les travaux vont commencer d’ici peu. Des nids de poule se multiplient sur ce tronçon. Les transporteurs se plaignent des effets néfastes de la dégradation des routes, en plus des dommages subis sur les routes nationales. Les transporteurs des taxis-brousses ont déjà quémandé la réhabilitation de cette partie. Cette demande demeure toujours d’actualité. Par ailleurs, les embouteillages persistent, puisque les voitures sont obligées de prendre une petite déviation pour éviter les trous sur les routes.