RALLYE TMF – Mika et Mathieu dans le top 3

La troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes a débuté et se jouera jusqu’au dimanche 13 aout. Trente-huit équipages ont pris le départ. Dans les épreuves spéciales de la première section, Mika et Fafa Rasata sur Peugeot 206 ont réalisé le meilleur temps en bouclant la distance de 10.80 km en 00:06:48,30. Daniel Rabetafika et Iando Rakotondravoavy sur Subaru (Dani et Irdonen) ont couru la distance en en 00:07:01,60, suivi de Mathieu et Andry Tahiana (Mathieu Andrianjafy et Andry Tahiana Rakotomalala) en troisième position dans un temps de 00:07:01,60. L’un des prétendants au titre de champion de Mada­gascar, Faniry Rasoamaro­maka sur Peugeot 208 T16, est arrivé en dixième position dans un temps de 00:07:41,70. La journée de samedi sera marquée par deux épreuves spéciales de 12.10km. Dans cette troisième manche du championnat de Madagascar, la distance à parcourir est de 337,41 km pour ceux qui réussissent à aller jusqu’au bout. Durant la première journée, trois abandons ont été constatés. Il s’agit de l’Africain Blanc et Gasy Fotsy sur Subaru, à cause d’un problème de frein, Miharihaja et Fanou sur Subaru en raison d’un problème de turbo, et de Daddy Soaf et Tix sur Peugeot 504, victimes d’un problème mécanique.