PRIX JEUNES ÉCRITURES – Des dizaines de jeunes malgaches proposent leurs œuvres à l’AUF

Quinze jeunes talents malgaches ont pris part à la cinquième édition du concours du Prix des Jeunes Écritures, dont la clôture s’est déroulée le 31 juillet. Organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), cet événement a rassemblé plus de 248 textes inspirants. À l’heure actuelle, les votes battent leur plein en vue de la finale, prévue du 16 au 31 août. Les finalistes seront sélectionnés par le jury ainsi que par les internautes, à partir des 15 œuvres choisis. «L’engagement est simple. Pour soutenir, il vous suffit de cliquer sur l’œuvre au site de l’AUF pour ce concours et de sélectionner Je vote », annonce l’organisateur. Parmi les participants, Tokiniaina Mandresy Ramiandriarivelo a présenté son œuvre intitulée « Ascension d’une âme perdue». Misaina Rakotonoely a dévoilé son travail : « Porter le monde sur les épaules ». Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny a captivé avec son texte « Prochain arrêt ». Vonifanja Raminomiandrisoa a offert au concours son œuvre « Instant éternel ». Safidy Andriamasinarivo a partagé son écrit : « L’œuvre parlant de son auteur ». Henintsoa Jorotiana Mami­niaina Ranaivoarijaona s’est illustré avec : « Agonie ». Ambinintsoa Avotra a apporté sa contribution avec « Cœur d’or ». Tiana Randriamahandry a envoûté avec « La clé magique : le Salut de la Cité des Archipels». Tsikinirina Valisoa Randrianomanana a présenté « Cette nuit », entre autres œuvres malgaches remarquables. La cérémonie de remise des prix est prévue dans le cadre de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, qui se tiendra au Québec du 30 octobre au 3 novembre. Les deux lauréats, choisis par le jury et le public, auront la chance de bénéficier d’opportunités d’échanges d’expériences à l’étranger.