PRÉSIDENTIELLE – Ravatomanga soutient Rajoelina

Opérateur économique, Mamy Ravatomanga réfute toute ambition présidentielle. Il affirme, dans la foulée, soutenir Andry Rajoelina à 100%.

Un soutien inconditionnel. C’est ce que Mamy Ravatomanga, opérateur économique, affirme à l’endroit de Andry Rajoelina, président de la République. “Un soutien à 100%”, qu’il a affirmé durant une interview diffusée sur des stations privées de la capitale, hier soir. Durant cette sortie médiatique, le président directeur général (PDG) du groupe SODIAT a brisé les rumeurs sur d’éventuelles tensions entre lui et le locataire d’Iavoloha. Pareillement sur ses probables ambitions politiques, particulièrement, des envies de siéger à la magistrature suprême. “Je suis entrepreneur depuis 1990. (…) Laissons la politique aux politiciens”, déclare-t-il, en assurant qu’il n’a aucune ambition politique. Il atteste, par ailleurs, n’avoir aucun passe-droit, ni privilège particulier, bien qu’il soit réputé proche du chef de l’État. “J’ai entièrement confiance au président de la République. Et je vois les efforts qu’il déploie au quotidien pour la nation bien que la conjoncture n’ait pas été idéale. (…) Je sais à quel point il aime notre patrie”, ajoute Mamy Ravatomanga. Il rappelle ainsi que la crise sanitaire causée par la pandémie de la Covid-19 et la crispation économique mondiale engendrée par la guerre en Ukraine, ont perturbé ce quinquennat. “Nous devons faire une analyse objective. (…) Tenir compte de la conjoncture économique internationale”, ajoute-t-il.

Stabilité

Sur sa lancée, Mamy Ravatomanga affirme que cinq ans ne suffisent pas à développer un pays. D’autant plus qu’il y a eu deux ans et demi de crises mondiales. Il ajoute que “la stabilité politique entraîne une stabilité économique”, en prenant l’exemple du Rwanda ou de la Côte d’Ivoire dont il a été récemment désigné consul honoraire. Aussi, le PDG du groupe SODIAT réitère son appel à une candidature de Andry Rajoelina pour un second mandat. “Je demande instamment au président de la République de se présenter à l’élection afin qu’il puisse poursuivre le travail entamé. Ce qu’il a vécu durant ce mandat n’a pas été facile”, déclare l’opérateur économique. Il ajoute, justement, qu’il table aussi son soutien au locataire d’Iavoloha sur un “raisonnement économique en tant qu’entrepreneur”. Pour bétonner ses arguments, il souligne que SODIAT fête ses 33 ans, cette année, et a connu plusieurs crises politiques. La continuité de l’État et la stabilité politique sont des conditions incontournables au développement économique à entendre Mamy Ravatomanga. “J’en appelle à tous les Malgaches. Nous devons faire attention aux décisions que nous allons prendre. Nous ne devons pas être égoïstes. Réfléchissons bien aux choix que nous allons faire”, lance-t-il, en indiquant, du reste, que son soutien au président Rajoelina est, certes, “une conviction personnelle”, mais également, “un choix dans l’intérêt de la nation”.