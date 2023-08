MORAMANGA – Un routier et son aide meurent écrasés

Un drame à fendre le cœur a eu lieu à Bema­soandro-Anosibe Ifody, dans le district de Moramanga, jeudi, vers 1h30 du matin. Un camionneur et son aide sont décédés dans un grave accident. Quatre gendarmes de la brigade de police de la route (BPR) ont rejoint les lieux dès qu’ils ont été informés des faits. D’après leur rapport, un véhicule semi-remorque, appartenant à une société asiatique, en direction de Toamasina, aurait roulé à vive allure. Il a percuté l’arrière d’un autre gros camion en panne et immobilisé à la sortie d’un virage, tourné vers la même direction que lui. Ce second poids lourd était stationné sur l’accotement. Son conducteur, 51 ans, et son aide, 25 ans, le réparaient quand le choc s’est produit. Ils ont tous les deux été piégés sous leur camion. Aucun d’eux n’a survécu. Un des occupants de l’autre camion en marche est sorti de l’accident avec des blessures. Les dégâts matériels constatés ont été très importants. La BPR a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Les accidents mortels impliquant des camions sont fréquents dans sa circonscription ces derniers mois.