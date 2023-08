MÉTÉO – Retour probable des averses orageuses

Cet hiver n’en finit pas de nous surprendre. Des averses orageuses sont, de nouveau, prévues, au début de la semaine prochaine, selon les prévisions météorologiques. « Des orages pourraient s’abattre sur les Hautes terres centrales et au Sud-est, lundi. Le temps pourrait même être favorable aux grêles », indique Mamy Andriamirado, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie, hier. Une perturbation en altitude, comme ce qui s’est produit mardi dernier, va provoquer ces orages, en plein hiver. Ces pluies orageuses sont attendues dans les régions de Sofia, de Betsiboka, d’Analamanga, de Vakinan-karatra, d’Amoron’i Mania, de Matsiatra Ambony, de Vatovavy, et de Fitovinany. Dans la région d’Analamanga, les averses seraient isolées. C’est la énième fois que des orages ont frappé les Hautes terres, en cette saison d’hiver. Au mois de mai, alors que les riverains croyaient être en début de la saison hivernale, des grêlons sont tombés à Antananarivo. Mardi dernier, la pluie, les tonnerres et les éclairs ont surpris les habitants des Hautes terres centrales. « Les averses orageuses pendant l’hiver sont une variabilité climatique. Cela s’est déjà produit, auparavant », rassure ce technicien en météorologie. La saison hivernale n’est pas encore terminée, cependant.