MAURICE – La flamme des Jeux entre les mains de Madagascar

Haja André Resampa, ministre de la Jeunesse et des sports et président de Comité d’organisation des Jeux des Iles (Coji), a reçu, hier, des mains des responsables mauriciens, la flamme des Jeux. La délégation malgache a été accueillie par Jean Christophe Stephan Toussaint, ministre mauricien de la Jeunesse, des sports et des loisirs, en présence de l’ambassadeur résident de la Grande ile, Camille Albert Vital. Ce symbole de la solidarité et de l’esprit sportif qui unit les iles participantes est prévu débarquer à Antsira­nana, ce jour. Depuis hier, le chef de l’État, Andry Rajoelina, est déjà à Antsiranana où il a commencé à inaugurer les réalisations de son mandat. Après la capitale du Nord, la flamme des Jeux passera dans les cinq autres chefs-lieux des anciennes provinces de Madagascar. Elle brûlera dans le stade de Mahamasina pendant toute la durée des JIOI. C’est un pas de plus vers la tenue des Jeux à Madagascar a été franchi et il ne reste plus que quelques jours avant que le spectacle commence.