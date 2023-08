La formalisation des activités commerciales

La formalisation d’une activité commerciale est le fait d’officialiser cette activité auprès des entités étatiques concernées afin de la rendre formelle vis-à-vis de l’administration.

Plus concrètement, elle consiste dans un premier temps, en l’immatriculation d’une personne physique ou morale exerçant une activité commerciale auprès de l’administration fiscale dans l’objectif de s’acquitter régulièrement des impôts, droits et taxes auxquels elle est sujette au titre de ses activités et des revenus par-là générés (art. I-01 Code de Procédures Fiscales – Loi de Finances 2023) et dans un deuxième temps, en l’inscription de la personne auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Pour une personne physique, la démarche consiste à :

1- Déclarer son activité auprès du centre fiscal du lieu d’exercice du commerce en question : Pour cela, le centre requiert de l’individu qu’il fournisse les documents utiles et qu’il remplisse les formulaires idoines ; Cette déclaration permet au contribuable d’obtenir une carte d’identification fiscale (CIF), valable pour une année calendaire ; Il devra, en outre, se faire délivrer une carte statistique par l’Institut national de la statistique(INSTAT);

2- S’inscrire au registre de commerce et des sociétés (RCS) auprès du Tribunal de commerce du lieu d’exercice ; C’est cette inscription au RCS qui octroie le statut officiel de commerçant ;

Pour les personnes morales, c’est-à-dire, les sociétés commerciales, la création se fait auprès de l’EDBM (Economic Development Board of Madagascar), un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 2006 et qui facilite, entre autre attribution, la création et les modifications des sociétés commerciales (Cf. notre article sur les sociétés commerciales paru le 03 décembre 2022) ; La création d’une société commerciale nécessite la fourniture de plusieurs documents tels que les statuts officiels, un bail commercial pour le siège ainsi que les documents officiels du gérant ou des dirigeants de la société, outre les divers formulaires devant être remplis par le représentant de la société à créer.

Que ce soit pour une personne physique (entreprise individuelle) ou une société commerciale, d’autres démarches sont également nécessaires pour la bonne marche de l’activité, tel que des formalités sociales (déclaration des employés auprès du centre fiscal, inscription des employés auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNAPS…), juridiques (par ex : rédaction et formalisation des contrats…) ou bien administratives (par ex : autorisation d’ouverture, autorisation pour le commerce de certains types de marchandise…), etc… ;

Cette formalisation est nécessaire notamment pour les entreprises à fort chiffre d’affaire car en cas de non-accomplissement de l’immatriculation, l’administration fiscale peut ordonner la cessation de l’activité et la fermeture de tous établissements jusqu’à la régularisation de la situation (art. I-03 Code de Procédures Fiscales – Loi de Finances 2023). D’autre part, la formalisation d’une activité reste un gage de professionnalisme aux yeux des différents acteurs du marché, tant des potentiels clients que des éventuels partenaires. A fortiori, il est important de préciser qu’un bon nombre de marchés ne sont accessibles qu’aux commerçants formels.

Le recours aux services d’un Avocat est toujours recommandé à toute personne souhaitant formaliser son entreprise individuelle ou créer sa société commerciale, tant pour les conseils a priori, que pour l’accompagnement et la représentation légale dans toutes les démarches.

Article rédigé par Maîtres :

Mahery Manjaka Rakotoson

Avocat stagiaire à Antananarivo