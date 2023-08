FOOTBALL – COUPE DU PRÉSIDENT – Mahajanga et Fianarantsoa à un but partout

La deuxième journée des matchs comptant pour la Coupe du Président, qui se joue sur le terrain Elgeco Plus au By-pass, n’a consacré aucun vainqueur. Les représentants de Mahajanga et ceux de Toamasina se sont quittés sur le score de parité de 1 but partout. Très entreprenant en première période et dominateur durant les dix premières minutes, Pampl, le numéro 11 de Mahajanga, sur une belle construction, a ouvert le score. Les porte-fanions de Fianarantsoa, très crispés ont tenté de réagir. Ils ont réussi à porter le danger à 22 mètres du but de l’équipe adverse, mais ils ont peiné dans la finition. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-0 en faveur de Mahajanga. En deuxième période, les joueurs de Fianarantsoa ont montré un nouveau visage et se sont lancés à l’attaque, pour chercher au moins l’égalisation. Sur une belle combinaison, le défenseur de Mahajanga a commis l’irréparable dans la surface de vérité. L’arbitre central n’a pas hésité à siffler le penalty. Naina a fait justice en marquant le but égalisateur à la cinquante-troisième minute. Aucune des deux équipes n’a plus réussi à marquer, et le score, au coup de sifflet final, a été de 1 but partout. Rico, le numéro 20 de Fianarantsoa, a été élu homme du match. Après la rencontre, Nazan Dolfer, le coach de Fianarantsoa, a expliqué que c’était le premier match. « Mes joueurs sont un peu crispés au départ, surtout après l’ouverture du score par Mahajanga, mais, petit à petit, ils ont réussi à montrer de belles phases de jeu. Nous essaierons de faire mieux au prochain match ».