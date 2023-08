Des fables pour tester les connaissances ou l’intelligence

Comme nous sommes samedi, les Notes vont raconter d’autres fables du Nord de l’ile pour se détendre, mais aussi en guise de « test de connaissance ou d’intelligence ».

Trois frères, dit-on, partent à la recherche d’argent. Après plusieurs jours d’absence, ils retournent au village, car chacun a, finalement, gagné quelque chose : le premier, un homme, le second, un bœuf et le troisième, un chien. Ils se retrouvent au bord d’une rivière qu’ils traversent avant d’atteindre le village.

Les « trois êtres » les gênent beaucoup pendant la traversée et ils ont beaucoup de peine pour les faire passer. Mais une fois arrivés sur l’autre rive, ils sont surpris en constatant que les « trois êtres » ne sont plus qu’un seul animal.

Mais quel est cet animal singulier ? Car il porte une barbe comme l’homme, deux cornes comme le bœuf et une queue comme le chien. Il n’aime pas plonger dans l’eau. Aussi, les trois frères ont-ils eu du mal pour les faire traverser la rivière. L’ainé a dû le tenir par la barbe, le second par les cornes et le dernier par la queue. « Vous le devinez : cet animal est un bouc. »

Une autre fable. Un crapaud vaquant comme d’habitude, à la recherche de sauterelles, est happé par un boa, son ennemi de toujours. Celui-ci le retient par une jambe de derrière.

– Es-tu content maintenant ?, lui demande le crapaud.

– Très content ! répond le boa en gardant les dents serrées.

– Quand on est content, on ouvre la bouche et l’on prononce ainsi : content !

– Content, annn !, crie le boa, la gueule grande ouverte.

Le crapaud, se sentant dégagé, lui donne deux coups de pieds sur le nez et s’enfuit.

« Vous voyez que l’on peut se tirer du danger avec un peu de présence d’esprit. »

Un autre récit. Un jour, un sanglier à la recherche des racines de nénuphar suit les bords du lac où s’étale un énorme crocodile, en quête d’une proie. Averti par les grommellements du sanglier, le reptile se dirige vivement de son côté, silencieusement, silencieusement. – Salut, lui dit-il. – Salut, répond le sanglier.

– C’est donc toi qu’on craint tant sur la terre? demande le caïman. – Oui, c’est moi-même et toi, est-ce toi celui qui désole les rives paisibles de ce lac ? demande à son tour le sanglier. – C’est moi-même, dit le caïman.

– Je voudrais bien essayer ta force. – Je suis à ta disposition tout de suite. – Tu ne brilleras pas au bout de mes défenses. – Tu ne te vanteras pas au bout de mes longues dents bien pointues. – Mais, dis-moi donc comment on t’appelle ? – On m’appelle le père « coupe liane sans hache, fouille manioc sans angady, roi de la destruction ». Et toi, on te connaît sous quel nom ? – Je suis « celui qui ne gonfle pas, qui ne s’étouffe pas au fond de l’eau, donnez, je mange; ne donnez pas, je mange quand même».

– C’est bon ! Mais qui est l’aîné de nous deux ? – C’est moi, dit le caïman, car je suis le plus gros et le plus fort. – Attends, on va voir. »

En parlant ainsi, le sanglier donne un coup de boutoir et une énorme motte de terre s’écroule sur la tête du caïman, l’étourdissant. – Tu es, en effet, fort ,dit le caïman après s’être remis. À ton tour, attrape ceci. Et lançant au sanglier surpris une énorme trombe d’eau, il l’écarte loin de la rive du lac. – Je te reconnais mon aîné, avoue le sanglier en se relevant.

– Je vais cependant me mesurer avec toi, ajoute-t-il. – Approche donc, dit le caïman. – Sors un peu de l’eau sur la terre ferme, je m’approcherai. – Soit.

Et, en même temps, ils se dirigent sur un monticule de terre où le caïman n’a de l’eau qu’à mi-corps. Le sanglier bondit, tourne autour de son ennemi, évite sa gueule énorme aux dents pointues. Profitant d’une position défavorable, il lui fend, de ses défenses, le ventre de bout en bout.

Le caïman, rassemble ses dernières forces et, au moment où le sanglier se pavane devant sa gueule, il le saisit par le cou, le terrasse au sol et l’étrangle.

Ils succombent tous les deux.

« Lequel est le plus fort, le sanglier ou le caïman ? Et lequel est le plus sage des deux ? C’est à vous de le dire. »