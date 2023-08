COOPÉRATION – Visite du ministre japonais de l’Économie, de l’industrie et du commerce

Une délégation japonaise conduite par Nishimura Yasutoshi, ministre de l’Économie, de l’industrie et du commerce effectue une visite à Madagascar actuellement. Elle a été reçue hier soir au palais de Mahazoarivo par le Premier ministre Christian Ntsay. Un dîner a été offert à la délégation japonaise avec la présence de trois membres du gouvernement en l’occurrence, Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et Herindrainy Olivier Rakotomalala, ministre des Mines et des ressources stratégiques. L’entretien concernait les relations entre les deux pays en général et la coopération en particulier. Le Premier ministre, Christian Ntsay a évoqué les infrastructures dont la construction d’autoroutes, l’extension du port de Toamasina ainsi que l’amélioration du contrat entre l’État et le projet Ambatovy. Le ministre Razafindravahy a abordé avec son homologue japonais, le projet One village One factory ainsi que le parc industriel. Le ministre, Herindrainy Olivier Rakotomalala a quant à lui, avancé la possibilité de création de parc minier avec la coopération japonaise. Le ministre japonais a affirmé l’ouverture de la coopération entre les deux pays à d’autres secteurs. Madagascar a beaucoup de ressources naturelles qu’on peut très bien combiner avec le tourisme. Madagascar sera d’ailleurs parmi les pays participants à l’Exposition mondiale sur l’Ecotourisme organisée au Japon en 2025. Le ministre Nishimura Yasutoshi a déclaré que le Japon est toujours prêt à donner un coup de main pour le développement de Madagascar.