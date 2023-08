COOPÉRATION – Des opportunités à dénicher en Israël

Une délégation d’opérateurs malgaches se rendra en Israël cet été. Objectif: prospecter les opportunités d’affaires possibles sur le marché juif.

Prospection. De nouveaux investissements et opportunités sont bel et bien envisageables pour les opérateurs économiques malgaches, lesquels dépêcheront des représentants qui iront prospecter en Israël cet été. Le marché israélien offre en effet une panoplie d’attraits majeurs dans différents domaines d’investissements tout aussi intéressants pour Madagascar, c’est effectivement le but de la Chambre de commerce et de l’Industrie d’Antananarivo en collaboration avec celle d’Israël. « Voir et palper de ses propres sens ce que le marché Israélien propose ». Justement, une délégation d’opérateurs économiques se déplacera et assistera à la première édition de L’Agrivest, événement économique majeur qui se déroulera à Tel Aviv les 6,7 et 8 novembre prochains. En plus d’être conviée à une mission économique conjointe avec la CCISMA en Israël, la délégation malgache sera l’invitée spéciale de cet événement à ne pas rater. « Nous sommes conscients que c’est une bonne chose de participer à cet événement économique majeur en Israël. Madagascar sera aux premières loges en tant qu’invité d’honneur lors de ce forum, mais en plus de cela, il y aura également des opportunités à saisir pour les entrepreneurs malgaches dans le domaine de l’agriculture », explique Sylvia Mamiarivelo, présidente de la CCISMA hier. Cet événement regroupera des milliers d’investisseurs issus des quatre coins du monde dans un énorme forum B2B entre opérateurs économiques cherchant à investir ou à travailler avec Israël. D’après les explications fournies par la présidente de la CCISMA, il s’agirait en effet d’une aubaine pour les entrepreneurs qui partent en mission économique à Tel Aviv. Raison pour laquelle le départ de la mission avait été décalé de quelques jours. « La mission économique en Israël était censée se dérouler du 14 au 24 octobre. Toutefois, à la vue de cette opportunité offerte par Israël nous avons décidé de décaler cette mission pour le 29 octobre jusqu’au 8 novembre prochain, pour être en phase avec cet événement », confie Sylvia Mamiarivelo.

Opportunités

Plus de trente-cinq pays seront conviés à l’Agrivest avec près de trois cents forums B2B et une centaine d’investisseurs. Une vraie mine d’or pour les prospecteurs malgaches qui partiront en mission économique en Terre sainte cet été.