COMPÉTENCES NUMÉRIQUES – Madagascar renforce ses ambitions

Les autorités sont convaincues que la jeunesse malgache représente un atout majeur pour le développement de Madagascar, en général, et l’émergence de l’économie numérique, en particulier. C’est sur ce constat que diverses initiatives sont menées pour renforcer les compétences numériques dans le pays.

Le ministère malgache du Développement numérique, de la transformation numérique, des postes et des télécommunications (MDNPT) affirme qu’il apporte son appui à l’éducation des jeunes, à travers les nouvelles technologies, pour le développement de leurs compétences numériques, mais également, dans les domaines à forts potentiels qui sont importants pour la modernisation de Madagascar. Ce département ajoute qu’il fait sien le constat fait par l’Initiative pour l’économie numérique en Afrique (DE4A) de la Banque Mondiale, selon lequel « investir dans les compétences numériques est essentiel à la construction d’une économie inclusive tournée vers les nouvelles technologies ».

Les observateurs économiques sont aussi du même avis. Ces derniers rappellent souvent que l’atout de Madagascar est la possession d’une jeunesse intelligente, talentueuse et travailleuse. Les actions se multiplient pour matérialiser la stratégie pays en matière de compétences numériques, à l’instar de la mise en route du projet Gen’Youth, initié par l’Association Ikala STEM (Ikala Sciences, Technology, Engineering and Mathematics). Une initiative 100% féminine, soutenue par l’État, qui consiste en un concours impliquant de jeunes collégiens sélectionnés pour participer à des expériences scientifiques. Au bout de leurs différents stages, ces jeunes sont tenus de rédiger un rapport et de présenter leurs découvertes à l’oral.

La mise en valeur du capital humain, à travers l’amélioration de la formation et l’aide au développement numérique, se traduit aussi par la fourniture de matériels aux étudiants. C’est dans ce cadre que l’Institut supérieur technologique d’Antananarivo (IST) a été outillé afin que les étudiants puissent passer leur certification Pix. Il s’agit d’une plateforme utilisée par les enseignants et les étudiants, dont la mission est d’accompagner l’élévation du niveau général de compétences numériques. Selon le directeur général de l’IST, le Pr Luc Rakotondrajaona, les dons gouvernementaux « pour lesquels les utilisateurs porteront une attention particulière, serviront également aux travaux interactifs pour les Masters ».

« Le numérique, étant un outil inséparable à l’accompagnement des différentes filières d’étude, doit également faciliter la vie des étudiants. Par exemple, à partir de la carte visa e-poketra qui sera distribuée à tous les étudiants », note le MNDPT. Celui-ci a, en outre, appelé les établissements de formation et les structures associatives qui appuie les jeunes, à multiplier les projets permettant de renforcer les compétences numériques.

Des milliers de jeunes à former

Pour dynamiser davantage l’économie numérique et soutenir la création d’emplois de qualité, le MNDPT a aussi noué un partenariat avec l’IFC (International Finance Corporation) pour améliorer, d’une part, l’accès des jeunes à la formation aux compétences numériques avancées et spécialisées dans le pays, et d’autre part, la qualité de la formation. Dans le cadre de ce projet baptisé « Digital Skills », l’IFC collabore avec le gouvernement malgache et l’industrie locale, d’abord, afin de définir les types de compétences numériques avancées, dont le pays a le plus besoin, et ensuite, pour concevoir le programme d’études et attirer des fournisseurs internationaux de technologies éducatives pour travailler avec les institutions et les universités malgaches afin de dispenser la formation.

Le projet vise à former en deux ans, six mille personnes, comprenant des employés du secteur public et du secteur privé, ainsi que des jeunes, dans des professions informatiques telles que le développement de logiciels, l’architecture en nuage, l’ingénierie des données et la cyber sécurité. La formation s’inscrit dans le cadre du plan de transformation numérique de Madagascar, qui prévoit la numérisation des services publics afin d’améliorer leur qualité et leur accès. Au moins, un quart des personnes formées seront des femmes. Le projet est réalisé selon un modèle de collaboration public-privé. L’Institut pour l’avenir de l’éducation du Tec de Monterrey et Mercer, deux leaders mondiaux du développement des compétences et de la formation, supervisent la formation, en veillant à ce qu’elle soit conforme aux normes internationales et aux meilleures pratiques mondiales.

« Le projet de compétences numériques permettra de dispenser des formations avancées en informatique afin de renforcer le capital humain à Madagascar et de soutenir la croissance de l’écosystème numérique », déclare Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications de Madagascar. Toujours selon le membre du gouvernement, le projet s’aligne sur l’engagement du gouvernement à mieux se préparer à l’économie numérique, en développant les compétences numériques nécessaires et en modernisant son administration pour améliorer la prestation de services, stimuler la croissance économique et créer des emplois indispensables.

Pour l’IFC, le projet de compétences numériques offre l’occasion d’équiper la jeune population malgache des compétences numériques les plus avancées, telles que le codage de la cybersécurité, qui répondront aux demandes en forte croissance et en évolution du marché du travail, et soutiendront l’activité économique. Cette entité membre du groupe de la Banque Mondiale qui se dit « fière de faire partie de ce projet visant à développer davantage les capacités et les compétences informatiques, et à promouvoir l’innovation dans l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie, en tant que catalyseurs essentiels dans le progrès de la croissance économique à Madagascar ».

« Mercer est honoré de participer à la conception d’une initiative de transformation aussi importante à Madagascar, qui a le potentiel d’avoir un impact positif sur la vie et les moyens de subsistance des gens », déclare Rupali Gupta, responsable de la transformation et du conseil en talents chez Mercer. Le Projet Prodigy de la Banque Mondiale sur la gouvernance numérique apporte également son soutien au projet. Lancé en 2020, ce dernier contribue à moderniser la base de données d’identité nationale de Madagascar, à rationaliser et à numériser les services clés, et à améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services dans des secteurs clés.

Selon les projections réalisées, en accélérant la transformation numérique, Madagascar pourrait créer environ cent quarante mille nouveaux emplois liés aux compétences numériques, dans neuf secteurs d’ici 2027, dont l’habillement, l’agroalimentaire et le tourisme. La même étude a aussi révélé que le secteur de l’externalisation des technologies de l’information et du traitement des affaires, qui connaît une croissance rapide à Madagascar, devra embaucher annuellement environ sept mille cinq cents professionnels de l’informatique, au cours des cinq années à venir.

Les écoles se multiplient

L’un des temps forts du Forum national des investissements pour l’émergence de Madagascar, organisé l’année passée, est la signature d’un mémorandum d’entente entre le secteur public et le Groupement des professionnels de la relation client et Call Center, et le Groupe Arkeup pour la mise en place d’un dispositif de formation aux métiers du développement informatique, de la relation client et de l’outsourcing (Business Process Outsourcing).

Il a été souligné, à cette occasion, par les acteurs du secteur des TIC que la pénurie en compétences numériques est un problème qui doit être résolu rapidement. Un appel que l’État affirme avoir pris noté, avant d’annoncer la mise en place de mesures incitatives pour l’entrepreneuriat digital, tout en offrant des opportunités d’investissement aux opérateurs économiques. « Une capacité de formation d’au moins trois mille jeunes par an et trente mille emplois en trois ans, dans le secteur numérique constituent notre objectif », lance-t-on aussi. Le gouvernement a aussi fait savoir que la stratégie, dont la mise en œuvre est en cours, vise à opérationnaliser un système qui assure une disponibilité de compétences numériques suffisantes sur le marché du travail.

Dans ce contexte, on peut observer que le nombre des établissements, qui se spécialisent dans la formation en numérique, est en augmentation constante. « Un employé d’une société commerciale, d’un hôtel ou d’une entreprise agroalimentaire, un fermier ou un détaillant, presque toutes les professions auront, à l’avenir, besoin d’utiliser les technologies numériques. Par conséquent, il est urgent d’assurer une large culture numérique, au niveau des compétences intermédiaires, à tous les étudiants, quel que soit le cours dans lequel ils étudient », soutient Eric Raveloson, le dirigeant d’une école de formation en développement d’applications internet, qui a démarré en 2019. Il poursuit que la politique de l’État sur les compétences numériques, doit aussi mettre l’accent sur les programmes de compétences en ligne et rapides.

Du côté de l’École supérieure des technologies de l’information (ESTI), créée à l’initiative du Groupement des opérateurs en technologies de l’information et de la communication (Goticom), on assure que, depuis 2017, une cinquantaine d’entreprises, réparties dans quasiment tous les secteurs d’activités, ont choisi de faire confiance à leurs étudiants en alternance. « Cette confiance permet, d’une part, à nos étudiants de se professionnaliser, tout en commençant à s’épanouir dans leur carrière et, d’autre part, aux entreprises de former leurs nouveaux salariés pour une meilleure adéquation des compétences à leurs métiers », indique l’établissement de formation qui vient de sortir sa cinquième promotion. Par ailleurs, que plus de deux cent quarante écoles numériques ont été déployées à Madagascar dans le cadre du projet Orange Digital Center. Sans oublier le partenariat développé par le groupe Axian avec École 42 pour l’ouverture d’un Campus 42 à Antananarivo.

Programme D-CLIC

Reconduit pour une deuxième année

Dans le cadre de la Stratégie de la Francophonie numérique 2022-2026, le programme « D-Clic, formez-vous au numérique avec l’Organisation internationale de la Francophonie » rempile pour une deuxième année consécutive. Selon ses promoteurs, ce programme de l’OIF vise à renforcer les compétences numériques des jeunes francophones et à accroître leurs chances d’accéder à des emplois décents, tant en entreprise que dans l’entrepreneuriat. Après une première édition réussie en 2022, bénéficiant à deux cent quarante jeunes des villes d’Antananarivo, Fianarantsoa et Toliara, le programme D-Clic a été reconduit en 2023, et concerne, cette fois-ci, trois cent cinquante jeunes malgaches. De plus, il est étendu à cinq nouvelles villes du pays : Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana et Nosy Be. Le déploiement dans cette ile offre une opportunité réelle aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers d’avenir, surtout après une période difficile marquée par la pandémie et ses effets néfastes sur le secteur touristique, qui est sa principale source d’activité économique. Les autorités locales de Nosy Be ont exprimé leur gratitude envers l’OIF pour cette opportunité offerte aux jeunes, en termes de formation professionnelle et d’accès à l’emploi dans un secteur en plein essor à Madagascar. Le représentant de l’OIF pour l’océan Indien a souligné l’importance de former les jeunes générations dans ce domaine en pleine expansion, qui nécessite une main-d’œuvre qualifiée et contribue activement au développement économique et social du pays. Grâce à l’accompagnement de l’OIF, l’opérateur de formation D-Clic à Madagascar, la start-up Sayna a obtenu l’agrément du ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle en tant que centre de formation. Cela permet aux jeunes bénéficiaires du programme d’obtenir un certificat reconnu par l’État à la fin de leur formation.

VERBATIM

Marcelle Ayo,

responsable Pays de l’International Finance Corporation (IFC) pour Madagascar

« Le projet de compétences numériques (Digital Skills) change la donne à Madagascar, car il offre l’occasion d’équiper la jeune population malgache des compétences numériques les plus avancées, telles que le codage de la cybersécurité, qui répondront aux demandes en forte croissance et en évolution du marché du travail, et soutiendront l’activité économique. »

Frédéric Debord,

directeur général d’Orange Madagascar

« Orange Madagascar est un acteur majeur de l’inclusion numérique et du développement des compétences numériques dans le pays. Nous répondons à l’appel des acteurs africains du numérique à investir dans les formations, afin de combler les besoins en formations aux compétences numériques de près de six cent cinquante millions de personnes du continent d’ici 2030.

Les compétences numériques en chiffres