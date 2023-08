ART CULINAIRE – La cuisine malgache s’expose à Paris

La Grande Ile prend part au Village International de la Gastronomie à Paris, avec la pré­sence de la Cheffe Aina Ramadison et des référents événementiels malgaches en France.

Madaga­scar participe à la 6e édition du Village international de la gastronomie (VIG) du 7 au 10 septembre qui se tiendra aux pieds de la Tour Eiffel à Paris, en France. Cet événement dédié aux cuisines du monde mettra en avant les talents culinaires de la Grande Ile à travers la participation de cheffe Aina Ramadison, Prestavenue, Fou Maraina et Mille Saveurs. Ces experts s’efforceront de présenter l’art culinaire malgache en mettant en avant les ingrédients typiquement locaux. « Depuis 2018, Madagascar joue un rôle actif dans cet événement international où plus de 50 pays convergent autour d’un thème unificateur La Cuisine Populaire. Je suis la cheffe ambassadrice. L’événement me tient particulièrement à cœur. Tous les pays participants célèbrent leur propre culture, produits et gastronomie. Les plats emblématiques seront à l’honneur, avec des démonstrations culinaires suivies de dégustations. L’objectif est de faire découvrir et redécouvrir la gastronomie malgache », exprime cheffe Aina Ramadison. En 2017, Aina Ramadison a dédié son expertise à la cuisine en devenant ambassadrice malgache pour cet événement d’envergure internationale.

Riche programme

Son travail a pour vocation de mettre en avant la gastronomie malgache et d’offrir aux visiteurs une expérience culinaire immersive à travers la Grande Ile. Le VIG attire à la fois les professionnels et les particuliers de toutes générations, créant un véritable melting-pot culinaire et un tour du monde gustatif. L’ambiance festive, conviviale et familiale prévue promet une expérience mémorable. « C’est une visite à ne pas manquer, une façon idéale de débuter la rentrée dans un contexte international complexe. Tous les pays se rassemblent pour mettre en valeur la gastronomie à travers la cuisine populaire », ajoute la cheffe. Depuis sa création en 2016, le VIG, initié par le chef Guillaume Gomez, est devenu l’un des plus grands événements mondiaux dédiés aux cuisines du monde. Plus de 170 pays exposants, territoires et régions de France présenteront leurs cuisines locales et leurs savoir-faire culinaires lors de la 6e édition de VIG. L’événement propose également un riche programme de tables rondes abordant des thématiques clés de l’alimentation au XXIe siècle, allant de l’éducation à la préservation des patrimoines culturels, en passant par l’agriculture et la cuisine durables. Au fil des cinq éditions précédentes, plus de 40 000 visiteurs ont plongé dans le monde de la cuisine internationale. Dégustations, spectacles, ateliers, tables rondes et conférences composeront le programme de ces quatre jours exceptionnels.