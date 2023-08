AGRICULTURE – Bilan prometteur pour les rendements rizicoles à la base

Positif. Une belle moisson pour le projet « Papriz3 », qui continue son épopée à travers les rizières du pays afin d’améliorer les rendements rizicoles à la base. Lors de la réunion d’évaluation à mi-chemin pour le comité conjoint de coordination de ce projet, qui s’est déroulée, hier, à l’hôtel Colbert d’ Antaninarenina, le constat a été fait. Les riziculteurs ont vu leur rendement grimper en flèche jusqu’à cinq voire six tonnes par hectare. « C’est encourageant de constater que les efforts déployés par le projet Papriz3 portent leurs fruits avec l’augmentation des rendements à l’hectare pour les paysans et riziculteurs. Cette réunion du comité conjoint est, justement, destinée à faire le point sur ces réalisations, mais, aussi et surtout, pour voir les perspectives d’amélioration qui seront encore à mettre en place », avait confié la secrétaire générale du ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MAEP). Formation et vulgarisation sont les fers de lance du projet avec la mise en place de maîtres formateurs et de paysans vulgarisateurs. « Cette réalisation a été possible grâce à un travail de coordination efficace, appuyé par d’autres projets de vulgarisation agricoles par l’intermédiaire des paysans, eux-mêmes, inclus dans le processus », explique, pour sa part, Feno Andriamanalina, Directeur Général de l’Agriculture au sein du MAEP. Il s’agit de mettre les bouchées doubles avec, également, la formation des « maîtres formateurs » qui sont au nombre de vingt-huit pour cette année. Il y a aussi le suivi et le contrôle des semences utilisées dans le cadre du projet pour améliorer la qualité en plus de la quantité du rendement rizicole. Actuellement, le projet Papriz3 est à la croisée des chemins en apportant sa pierre à l’édifice dans le but d’atteindre, d’ici quelques années, l’autosuffisance alimentaire, une des politiques mises en place par l’État. Jusqu’à maintenant, ce sont plus de 37 000 paysans locaux qui ont bénéficié des formations dispensées depuis les deux premières phases du projet.