Finances – Le Fonds souverain malagasy prend forme

Les sceptiques peuvent ravaler leur langue. Le Fonds souverain malagasy, FSM, a été formalisé par la nomination des sept membres de son Conseil d’administration par le Conseil des ministres de mercredi. Pour le compte de la présidence de la République: Tsiresy Rasolondraibe et le professeur Razafimanjato. Le premier est titulaire d’un diplôme de MBA, spécialité finance de Penn state university, state college de Pennsyl­vanie. Il a été l’un de ceux qui ont élaboré la mise en forme du Fonds souverain, il a aussi collaboré sur le programme émergence du sud de Madagascar, tout en étant un technicien du PNUD. Le second, en enseignant-chercheur formé à l’École nationale de l’administration de Madagascar, ENAM, spécialiste en marchés publics et contentieux du travail. Doublé d’un diplôme de 3ème cycle Setym international Montréal Canada, avec un DEA de sciences économiques, option finances, de l’Université de l’exURSS.

La primature est représentée par Narcisse Kalo, conseiller technique du Premier ministre, membre du Conseil d’administration de l’OMNIS. Issu de et de l’ESSDEGS, avec un Master en sciences économiques.

Au titre du ministère de l’Économie et des finances, MEF, Andry Barison Velomia­dana Ramanampano­rana, secrétaire général du MEF, président du Conseil d’administration de la société d’assurance ARO, expert comptable de son état. Et José Rivoniaina Razafindrakoto, magistrat de premier grade de l’ordre judiciaire, vice-président près du tribunal de première instance d’Antananarivo. Ayant un Master II en droit des affaires et un autre en droit privé, option carrière judiciaire.

L’un des deux quotas du secteur privé a été attribué à Madame Mialy Andrianina Ranaivoson, directrice du Fonds d’investissement des PME Afrique, elle se trouve à la tête de l’ACEP, une institution de microfinance, présidente de l’Association malagasy des investissements en capital, sortie de l’Inscae avec le Master I en finances et comptabilité. L’autre place est revenue à Christian Francis Rabarijohn, vice-président du Syndicat des industries de Madagascar, SIM , Area general manager du Groupe Imperial Tobacco, trente ans d’expérience dans l’industrialisation, sortant de l’université Claude Bernard de Lyon, avec un master en chimie. Et gestion, finance, commerce et marketing de l’Idrac Business School de Lyon.