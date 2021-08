Tourisme – Mahajanga : La pénurie d’eau perturbe les activités hôtelières

Séjour perturbé pour les estivants ou vacanciers dans la ville de Mahajanga depuis plusieurs jours. Les séries de panne des installations en eau de la Jirama engendrent des inconvénients pour les hôteliers et les opérateurs touristiques. Notamment ceux qui sont situés à Mahajanga-be, La Corniche, Port Schneider, Antsahavaky, Ambalanomby dans les fokontany de Mangarivotra, mais aussi dans le fokontany de Tsararano-ambony, autour de l’Hôpital Manara­penitra de Mahavoky-atsimo, dans les établissements d’Androva et d’Ampisikina ainsi que dans le secteur du Bloc administratif.

« À la suite de la rupture d’une canalisation dans le fokontany d’Ambondrona, l’eau est coupée dans ces zones depuis lundi. L’équipe technique est en ce moment en train de réparer les dégâts », explique un technicien de la Jirama.

Mais cela n’arrange pas les abonnés. « L’eau n’arrive pas dans les chambres situées à l’étage. Et si elle revient, on ne pourra prendre une douche qu’à partir de minuit. Puis, l’eau est de nouveau coupée à 4 heures du matin. Nous n’avons jamais vécu une telle situation alors qu’il fait chaud », déplore des usagers à Mahavoky Atsimo, près du Bloc administratif.

« Cela fait trois jours que l’eau est coupée à Mangarivotra, Il faut impérativement trouver la solution à long terme. C’est injuste : chaque mois, on doit toujours subir une coupure d’au moins trois jours. Nous avons prévu des tankers, des bidons et autres récipients remplis d’eau dans les chambres pour faire face à cette situation. Ce n’est plus nouveau car cette panne dure depuis belle lurette à Mahajanga. Il n’y aucune solution envisageable. La période actuelle est celle où l’on attend de nombreux touristes et vacanciers. Ils sont déjà là », se plaint un gérant d’hôtel.

« Le pic de fréquentation est déjà atteint. Des visiteurs ont prolongé leur séjour pour fuir le froid. Les réservations ne sont pas un problème si l’hôtel n’est pas catégorisé. Car il faut libérer les chambres à la date convenue, sinon les bungalows sont encore libres. Des groupements d’opérateurs commencent à monter le ton, mais les responsables ont déclaré que le secteur tourisme est en standby, alors on ne peut rien faire », explique, pour sa part, le directeur exécutif de l’Office régional du tourisme de Boeny, Toky Armel.