Réchauffement climatique – Des cyclones intenses en vue

Des cyclones intenses, des précipitations extrêmes, des sécheresses intenses, dont la sécheresse agricole et la sécheresse écologique, l’augmentation des températures de plus de 1,5°C par rapport aux températures préindustrielles. Ce sont ce qui attendent Madagascar entre 2020 et 2040, si l’émission du dioxyde de carbone se poursuit, selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié le 9 août. Les scientifiques prévoient des cyclones tropicaux, voire, des cyclones tropicaux intenses, intéressés la Grande île, dans les prochaines années.

Le réchauffement climatique, poserait, par ailleurs, d’importants risques pour la sécurité alimentaire. C’est déjà le cas au Sud de l’île. Plusieurs personnes y souffrent de la faim, suite au manque de pluies successives. « C’est inévitable, si le réchauffement climatique se poursuit », indique Rondrotiana Barimalala, chercheur sur le climat et l’océan à l’université de Cap Town, en Afrique du Sud, qui fait partie des chercheurs ayant élaboré ce rapport. Elle précise que pour la première fois, Madagascar a été considéré comme une région séparée de l’Afrique Australe, dans ce rapport. « Tout l’Afrique est très vulnérable au changement climatique, à cause de notre faible capacité d’adaptation. Par ailleurs, le changement climatique n’est pas une priorité, pour nous, alors que c’est la base du développement. », ajoute ce scientifique.

Il est temps d’agir, pour Madagascar. Se focaliser sur des mesures d’adaptation est ce que recommandent les scientifiques. « Pour assurer l’autosuffisance alimentaire, il faudra réviser le calendrier cultural et l’adapter aux climats. Il faudra, également, revoir les cultures qui s’adapteront aux impacts du réchauffement climatique. Il faudra, par ailleurs, trouver des systèmes de conservation des eaux de pluie, pour éviter les pertes, pendant les fortes pluies», recommande Rondrotiana Barimalala. Elle exhorte, en outre, qu’il est important de renforcer les préparations à la saison cyclonique. Le cyclone engendre des pertes de plusieurs millions de dollar par an, pour Madagascar.