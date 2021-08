Musique – La nostalgie suscite l’engouement du public

Fiers d’une carrière exceptionnelle aux côtés de leurs inconditionnels, nombreux sont les artistes qui privilégient toujours la nostalgie du public dans leur répertoire.

L’éminent chimiste Antoine Lavoisier affirma « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Une affirmation de sa part qu’il évoqua en référence à la conservation des masses lors du changement d’état de la matière. Voilà une brève introduction à la chimie donc, qui d’une manière assez saugrenue nous ramène à la scène musicale actuelle. Rien ne se perd, car plus les décennies passent, plus on s’attache à ces souvenirs positifs qui ravivent de belles émotions en nous, et ce grâce à une chanson particulière. Rien ne se crée, puisqu’apparemment ces mêmes artistes que l’on se plait à suivre depuis des décennies semblent mettre un point d’honneur à nous rappeler ces bons souvenirs.

Tout se transforme enfin, étant donné qu’au bout de quelques années, on se plait nous-même à les retrouver sur scène pour jouir d’une réinterprétation ou d’un réarrangement inédit de ces chansons par ces mêmes artistes, mais aussi de la part de la jeune génération. Ainsi au bout de vingt, trente, voire quarante ans, tout porte à croire qu’on ne peut se lasser de cette nostalgie qui nous anime. Une nostalgie sur laquelle les artistes des années 80, 90 et même 2000 capitalisent ainsi fièrement pour garder la flamme de leurs débuts intacts, généralement auprès de leurs inconditionnels.

Réciproque

Cet intérêt réciproque pour la nostalgie entre le public et l’artiste lui-même n’est cependant pas souvent gage de qualité. Certes, les chansons d’antan, celles de notre enfance ou de notre jeunesse sont synonymes de joie, d’insouciance et de liberté. De même qu’elles nous remémorent des sensations d’exaltation et de communion unique avec les artistes. Malgré cela, nombreux sont les fans qui espèrent toujours du nouveau, voire du renouveau de la part de leurs groupes ou chanteurs préférés au fil des années. Là où des groupes comme Mahaleo et Ambondrona arrivent à faire aisément le lien entre chaque génération donc, certains semblent avoir du mal à en faire autant. On se rappelle entre autres du début des années 2000 avec les fameux « Boys Band » comme Tempo Gaigy ou Unik, un genre désormais totalement révolu. Ainsi que la belle époque du « Kaiamba », synonyme de nostalgie, qui rassemble toujours un public d’inconditionnels ou de fidèles. La problématique se pose alors, ces artistes d’antan délaissent-ils la création en jouant intégralement la carte de la nostalgie? La réponse en est très simple, ces artistes mûrissent en même temps que leur public, là où la jeune génération ne se retrouve plus.