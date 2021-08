Messi Président

Un gouvernement est comme une équipe de football, quand on ne gagne pas, on remplace les joueurs défaillants. C’est justement le cas avec la cessation des fonctions des ministres. Le président de la République et le premier ministre, assurant la fonction de président et d’entraîneur de l’équipe gouvernementale ont pris cette décision face à des revers enregistrés depuis quelques temps. La hausse des prix hors de tout contrôle, les routes nationales qui se dégradent sans prise de mesures du ministère concerné, l’insécurité loin d’être maîtrisée à l’image de la fréquence des viols et du trafic de drogue, le délestage et les coupures d’eau sans solution sérieuse… sont autant de facteurs qui peuvent déstabiliser le gouvernement plus que les gesticulations de l’opposition. Il fallait donc amputer les membres gangrenés pour juguler le mal.

Maintenant il s’agit de trouver l’oiseau rare à chaque poste pour pouvoir rétablir la situation, renverser la vapeur. Il n’y a pas trente-six solutions pour cela. Il va falloir trouver un Messi à chaque poste. Le président est bien évidemment prêt à mettre le prix pour sauver l’équipe. Coïncidence ou hasard, comme Messi à Paris, les nouveaux joueurs de Christian Ntsay ont également deux ans pour faire leurs preuves.

Il faut dire que des Messi à chaque poste , il en existe en quantité suffisante. Cette fois, on n’a plus droit à l’erreur et se tromper de nouveau de casting. Les joueurs doivent avoir fait leurs preuves à leurs postes dans leur ancienne équipe. Ensuite ils doivent être propres sans antécédent de dopage , sans avoir collectionné les cartons rouges. Autrement dit, un parcours professionnel réussi et dépourvu de casseroles.

L’expérience précédente a montré qu’avoir un cerveau ne suffit pas pour réussir dans un jeu où on joue avec les pieds. Il va donc falloir revoir les options. Mieux prendre des joueurs de terrain que des joueurs de play-station.

Le décor est donc planté. On connaît les enjeux. L’équipe de Christian Ntsay a une ligue des champions à gagner dans deux ans. Un pari pas facile à gagner sans les joueurs qu’il faut à la place qu’il faut. S’il y a un seul conseil à donner c’est Messi président, Messi président.