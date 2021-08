Marc Ravalomanana ne peut plus être candidat

Le Grand synode de l’Église protestante FJKM a démarré, hier. L’église du président et des membres du bureau central de cette confession sera le point d’orgue de ce rendez-vous qui se tiendra jusqu’au 18 août. Le pasteur Ami Irako Andriamahazosoa, président sortant de la FJKM, sera candidat à sa propre succession, selon les informations. Ayant dépassé les 65 ans qui est l’âge limite pour prétendre à un siège au sein du bureau central de la FJKM, Marc Ravalomanana, ancien Chef d’État, et ancien vice-président de cette confession ne peut plus être candidat.