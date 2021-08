Football – CAF : AS Adema reste à quai

Pour la deuxième année consécutive, il n’y aura pas de club malgache en Ligue des Champions de la CAF. L’AS Adema, vainqueur de la Pro League en juin, a décidé de faire l’impasse sur la compétition. Le club d’Ivato n’a pas confirmé son engagement, alors que la date butoir était fixée au mardi 10 août.

La principale raison invoquée est d’ordre financier. « Entre autres, nous devons nous acquitter d’une caution de cent millions d’ariary. Nous ne disposons pas de cette somme. Si une équipe jette l’éponge après s’être inscrite, cette somme sert à payer l’amende auprès de la CAF », explique-t-on auprès de la direction du club. Une question se pose de ce fait.

Y a-t-il un risque de sanction dans le cas actuel ? La réponse est non d’après les dirigeants de l’AS Adema : « Si une équipe décide de ne pas s’inscrire purement et simplement, il n’y a pas de sanction ».

La LDC doit débuter le 10 septembre, au même titre que la Coupe de la Confédé­ration. Le tirage au sort du premier tour préliminaire est prévu ce vendredi. Celui-ci aura lieu au siège de la CAF en Égypte.

Baptême

En Coupe de la Confédé­ration par contre, CFFA sera bel et bien au rendez-vous. Et ce, après avoir remporté la coupe nationale, dimanche au stade de Barikadimy à Toamasina. « Nous avons bel et bien procédé à notre inscription de manière officielle, mardi », confirme-t-on auprès de la direction de CFFA.

Il s’agira du baptême de feu pour le centre de formation d’Andoharanofotsy. Celui-ci dispose d’un délai relativement court pour se préparer. La campagne continentale commencera dans quatre semaines. Préparation physique, tactique et mentale bien évidemment.

Mais aussi renforcement éventuel de l’effectif avec des recrues potentielles. « Les joueurs ont eu droit à un peu de repos après la finale de dimanche. Ils reprendront bientôt les entraînements au stade d’Ambo­hidratrimo », précise-t-on de la part du club.