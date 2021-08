Ducati – La Monster sort ses griffes

Essai d’une Ducati Monster 1200S, samedi, dans les rues d’Antananarivo. Une belle italienne aux courbes épurées, poussée par un bicylindre qui développe 145 ch.

DUCATI est à la moto, ce que Ferrari est à l’automobile. Leurs machines se distinguent toujours par deux traits caractériels. Elles sont magnifiques esthétiquement parlant. Et elles sont équipées de moteurs gonflés à bloc. Motoshop à Antanimena nous a organisé l’essai d’une Monster 1200S, samedi, afin de découvrir cet univers typiquement italien.

Les cinéphiles se souviennent certainement de la scène dans le premier opus de Matrix, quand Néo se retourne pour admirer la jolie dame en robe rouge. C’est pareil quand on aperçoit une Ducati. Nous en avons eu la preuve lors de nos passages à Ankorondrano et à Alarobia. Idem sur les rocades de Tsarasaotra et d’Iarivo. Le rouge vif interpelle piétons et automobilistes, au même titre que le champ motorisé de la double sortie d’échappement. Question valorisation du pilote, le roadster musclé obtient une note parfaite.

Dévastateur

Les Italiens sont les maitres en matière de design. Qui ne s’émerveillerait pas ici, au moment de contempler ces courbes, à la fois épurées et séduisantes. Tout ça, c’est bien beau, mais entrons dans le vif du sujet, c’est-à-dire l’essai dynamique. En action, le bicylindre en L est tout simplement dévastateur. Les 124 Nm de couple s’apparentent à une véritable catapulte. D’autant plus que la poignée de gaz électronique Ride-by-Wire offre une connexion précise et immédiate. En mode Urban, le moteur Testastretta 11° à distribution desmodromique impressionne déjà. Mais il faut opter pour le mode Sport pour en obtenir la pleine mesure. La puissance grimpe alors de 100 à 145 ch, avec les ravages que cela inclut.

Chose surprenante avec ce bicylindre en L, elle est agréablement souple. Franchement, on se rapproche de la souplesse d’un quatre-cylindres en ligne. Ce qui agrémente le confort de conduite.

Équilibre

Et en courbes, qu’est-ce que ça donne ? Deux mots répondent à cette question : équilibre et confiance. La partie cycle est une entière réussite. La moto est parfaitement équilibrée, assemblée autour d’un cadre de treillis tubulaire et montée sur des suspensions réglables ainsi que des jantes allégées. Les prises d’angle s’apparentent à un jeu d’enfant. De plus, les gommes Pirelli collent littéralement au bitume. Sans oublier que le centre de gravité se situe très bas. L’ensemble met très rapidement en confiance, à peine quelques minutes après la prise en main.

La rocade de Tsarasaotra se termine par un enchainement de plusieurs courbes. Nous nous sommes donnés à cœur joie sur cette portion, tant la Ducati est facile à manier dans les parties sinueuses. Imaginez ce que ça donnerait lors d’une balade dominicale sur route nationale !

Trois cartographies moteur

Le roadster italien s’adapte à différents types de motards et d’environnement. Il dispose de trois cartographies de moteur différentes. Le mode Urban est destiné à un usage urbain, comme son nom l’indique. La puissance est ainsi con tenue à 100 ch, tandis que les interventions de l’ABS et du contrôle de traction sont maxi­misées. Le mode Sport est destiné à l’arsouille. La machine développe sa pleine mesure avec 145 ch. Et au milieu, se trouve le mode Touring.

Freinage full Brembo

Logiquement, le système de freinage doit être à la hauteur du moteur. Pour maîtriser son Monster, Ducati a choisi le meilleur équipementier de la catégorie, à savoir Brembo. À l’avant, on retrouve deux disques semi-flottants de 320 mm, pincés par des étriers monobloc à fixation radiale avec 4 pistons. Et à l’arrière, on retrouve un disque de 245 mm, pincé par un étrier à 2 pistons. L’ABS est de série bien évidemment, accompagné de plusieurs niveaux d’intervention.

Capot de selle amovible

Il faut l’avouer, la Monster n’est pas vraiment faite pour rouler en duo. Elle est surtout dédiée à l’arsouille, que ce soit sur route ou e n compétition. Cependant, il est possible d’enlever le capot de selle, afin d’accueillir un passager à l’arrière. Passager qui pourra s’arrimer aux poignets bien intégrés dans le dessin de la boucle arrière.

Monobras, une similitude avec la Panigale

La marque italienne équipe généralement ses machines de pointe de monobras oscillant. C’est le cas de la sportive Panigale. C’est aussi le cas de la Monster. Cet élément apporte de la stabilité sur le plan mécanique et du caractère sur le plan esthétique. Il laisse apparaître la magnifique jante arrière à 10 branches, entre-cachée par la double sortie d’échappement.

Posture de conduite sportive

La Monster 1200S hérite de gênes sportives de Ducati. En témoigne la position de conduite. En effet, le pilote doit adopter une courbe plus aérodynamique. Même si on a affaire à un guidon de roadster non à des bracelets, le buste se penche nettement vers l’avant. Pour leur part, les repose-pieds sont plus remontés. Ce qui évite de les frotter rapidement à chaque prise d’angle. On se croirait presque sur une sportive.