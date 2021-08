Covid-19 – Le premier site de vaccination opérationnel

Le site de vaccination au niveau du CHU Joseph Raseta Befelatanana reçoit les groupes de personnes prioritaires. Hier, les personnes qui sont venues se faire vacciner sont arrivées progressivement au site de vaccination. Les missionnaires et les étudiants qui doivent partir à l’étranger sont les premiers bénéficiaires du vaccin Johnson & Johnson. Mis à part les bénéficiaires spécifiques, les personnels de santé qui n’ont pas reçu la première dose du vaccin Covishield seront priorisés pour cette campagne de vaccination.

Les groupes prioritaires, incluant les étudiants, pourront présenter des pièces justificatives avant l’injection. Ils devront se munir des photocopies du passeport et de la Carte d’Identité Nationale avec une attestation de l’inscription au niveau de l’université à l’étranger et enfin l’attestation du billet d’avion. Pour les missionnaires, un certificat indiquant la responsabilité, des photocopies du passeport et de la Carte d’Identité Nationale (CIN) avec l’attestation de réservation du billet d’avion, l’ordre de mission ou lettre d’invitation devront être présentés.

Peu d’inscrits

Les professionnels de santé, quant à eux, auront besoin d’une CIN et d’une carte professionnelle. Deux cent quatre vingt-sept mille six cent treize personnes devront bénéficier des doses du vaccin Janssen. La réception des trois cent deux mille sept cent cinquante doses s’est déroulée, fin juillet. Pour le public, le calendrier sera annoncé prochainement. « Pour l’instant, les personnes prioritaires pourront bénéficier de la dose du vaccin. Le ministère de la Santé publique annoncera le lancement de la vaccination pour du public », précise le Docteur Rivomalala Rakotonavalona, directeur du programme élargi de vaccination au sein du ministère de la Santé publique.

Le nombre d’inscrits pour ce vaccin est encore très faible. Tous ceux qui souhaitent se faire vacciner auront deux choix. Ils peuvent, soit aller vers les centres d’inscription dont le CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona e t CSS Analakely pou r Antananarivo. Ou alors, ils peuvent opter pour les dispositifs d’inscription en ligne qui seront mis en place pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres d’inscription. Les publics prioritaires pourront s’inscrire en ligne puis approcher le centre de vaccination spécifique. La carte de vaccination électronique pourra être récupérée à partir du 20 août sur le site https://vaksiny.gov.mg