Consommation – Les prix restent inchangés après 72 heures

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat échoue au défi de diminuer les prix des produits de première nécessité, en trois jours.

Grosse déception des consommateurs. Les prix des produits de première nécessité restent inchangés, 72 heures après les mesures annoncées par le chef d’État Andry Rajoelina, pour juguler la hausse des prix. « Le meilleur prix du litre d’huile en bouteille cachetée est toujours de 8 500 ariary. Et le kilo du riz makalioka, à 2 600 ariary », regrette Fanja Andriamalala qui a fait ses courses chez un semi détaillant à Ambohimangakely, hier. Comme cette mère de famille, tous les consommateurs s’attendaient à une baisse importante des prix des PPN. Beaucoup ont été déçus. La plupart des commerçants ont maintenu leurs prix. Seuls quelques commerçants ont accepté de les diminuer. Et encore, ce ne sont pas tous leurs produits qui ont connu une baisse du prix.

« Nous vendons, désormais, à 7 800 ariary, le prix du litre de cette huile en bouteille cachetée, que nous avions vendue à 8 000 ariary, auparavant. Le makalioka est à 2 600 ariary, contre 2 800 ariary, il y a quelques jours. Ce sont les seuls produits qui ont connu une baisse de prix, chez nous. », témoigne une commerçante dans les pavillons d’Analakely.

À peine visible

Elle aurait appliqué ces nouveaux tarifs, « à contrecœur ». « Des agents du ministère ont effectué des contrôles, depuis lundi et nous ont obligés à modifier nos prix. Nous ne faisons que très peu de bénéfices, avec les prix qu’ils imposent », ajoute cette femme. Une autre commerçante a remarqué, également, une baisse de 1 000 ariary sur le prix de l’huile en vrac. « Un bidon de 20 litres d’huile coûte, aujourd’hui, 139 000 ariary, contre 140 000 ariary, il y a une semaine », lance-t-elle, après avoir fait ses courses à Anosibe, hier matin. Un grossiste des produits importés à Anosibe affirme que seul le prix de l’huile en vrac a connu une baisse. Une baisse à peine visible pour les consommateurs.

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat s’est, pourtant, activé, depuis l’annonce du chef d’État pour diminuer les prix des PPN. Dans le cadre de la lutte contre l’inflation, une rencontre entre le ministère et les importateurs a eu lieu, lundi, selon une source auprès de ce ministère. Hier, le ministère a réuni les membres du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), pour trouver un consensus, afin de mettre en place les stratégies durables, efficaces et rapides, face à la hausse des prix. Ses agents ont effectué des descentes dans les marchés, pour remettre les pendules à l’heure. Des actions qui, jusqu’à hier, n’ont pas porté leurs fruits. « Si l’État veut avoir des résultats, il doit régler le problème au niveau du port à Toamasina », avance un vendeur de PPN importés à Anosibe.