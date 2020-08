Taekwondo – Virtual championships : Ragonz sacré vice champion

Nicolas Randriamiandrisoa, vient de réaliser sa meilleure performance depuis le début du confinement. Il termine à la seconde place du Heroes Virtual championships.

RAGONZ rate de peu le titre. Le champion de France en titre en poomsae, catégorie Master U60, Nicolas de Gonzague Ran­dria­miandrisoa, alias Ragonz, a été sacré vice champion du Heroes Taekwondo virtual international championships.

La compétition s’est tenue les 8 et 9 août. Le Nantais du club taekwondo Basse Goulaine, était engagé dans la catégorie des ceintures noires de plus de 50 ans. C’est d’ailleurs sa meilleure performance en compétition internationale de poomsae en ligne depuis la période de confinement.

Le titre est revenu à l’Espagnol Fernando Bendala et le Koweitien Balraj Kadyan complète le podium. Huit taekwondoistes ont disputé la finale directe en poule unique via zoom. Chaque participant a executé deux poomsae chacun.

« C’était un peu compliqué car il faisait trop chaud à l’extérieur et impossible de le faire en plein air. Ainsi, j’ai du le faire à la maison et déplacer les meubles pour avoir un espace suffisant, et je n’étais pas du tout à l’aise dans ces conditions », relate Ragonz. « Je préfère, plutôt, la compétition via Youtube et envoyer les videos du poomsae. Là, on peut répéter les mouvements et chosir les meilleurs » explique Ragonz.

Sans relâche

Très actif, Nicolas Ragonz est déjà engagé dans deux autres compétitions internationales, le 1st UTU Virtual poomsae clubs tournaments Jointly against covid-19 programmé du 22 au 30 août et le Lents taekwondo worldwide sports online open du 5 au 27 septembre. Le premier tournoi est ouvert aux différentes catégories d’âge de 7 à plus de 60 ans en individuel, paire et par équipe pour les ceintures de couleur comme les ceintures noires, du premier au 10e dan.

Le deuxième Open se distinguera par les concours de freestyle, para et beach poomsae, outre les poomsae homologués. Depuis le mois de mai, l’expatrié de Nantes a jusqu’ici participé à cinq compétitions en ligne, comme le championnat d’Europe, l’Open britannique, la Coupe de l’ambas­sadeur de Corée du sud à Madagascar, l’Oceania Open Online et ce week-end le Heroes taekwondo virtual poomsae international championship.