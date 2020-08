Ryan Ding de Huawei : libérer le potentiel du réseau pour stimuler la croissance des activités

SHENZHEN, Chine, 28 juillet 2020 / Le directeur exécutif de Huawei et PDG de Carrier BG, Ryan Ding a prononcé aujourd’hui un discours liminaire au Better World Summit 2020 (Sommet pour un monde meilleur 2020). Selon Ding, alors que la crise de la COVID-19 se poursuit dans le monde entier, les opérateurs doivent être prêts à intervenir dans quatre domaines de la construction réseau et du développement commercial afin de rapidement libérer le potentiel du réseau et stimuler la croissance des activités.

Les opérateurs doivent maximiser la valeur des réseaux existants.Ils devraient tirer le meilleur parti de leurs réseaux et accroitre rapidement leur capacité en utilisant des logiciels, en ajoutant des cartes ou en remplaçant leurs unités radio distante (en anglais, remote radio unit ou RRU). Cela peut les aider à affronter l’augmentation vertigineuse du trafic de données durant la pandémie et à optimiser le coût total de possession du site. Les opérateurs doivent se concentrer sur l’expérience utilisateur et construire les meilleurs réseaux 5G. Plus l’expérience réseau est optimisée, plus le succès commercial sera important. En Corée du Sud, par exemple, les opérateurs sont en train d’obtenir des gains lucratifs à partir de la création des réseaux 5G les plus sophistiqués et en offrant aux utilisateurs une expérience optimale. Huawei continuera d’aider les opérateurs à offrir la meilleure expérience utilisateur possible et à monétiser rapidement les capacités du réseau 5G. Les opérateurs doivent accélérer la commercialisation de la 5G dans le secteur du B2B pour générer plus d’opportunités commerciales. Alors que la 5G entame une nouvelle phase de développement, le marché du B2B est essentiel au succès commercial des opérateurs. Les opérateurs doivent choisir les bons secteurs et créer de nouvelles capacités 5G ciblant le secteur du B2B. Ils doivent également plaider en faveur de l’établissement de normes industrielles unifiées afin d’accélérer l’adoption de la 5G à grande échelle dans le secteur du B2B.

Pour réussir dans le secteur du B2B, le choix des industries idoines est crucial. Les lignes privées sont devenues un cas d’utilisation de la 5G générant des gains rapides dans le secteur du B2B. En effet, plus de 15 opérateurs proposent des services de ligne privée 5G. Les opérateurs devraient tenir compte de trois facteurs au moment de choisir les secteurs sur lesquels ils souhaitent se concentrer : l’attractivité de l’industrie, sa viabilité commerciale et sa viabilité technique. Huawei recommande aujourd’hui aux opérateurs de se concentrer sur les industries minière, sidérurgique, portuaire et pétrolière alors que la 5G est développée dans le secteur du B2B.

Ils doivent par exemple améliorer leurs capacités de planification réseau visant différents environnements de production des industries tout en fournissant des produits et des solutions qui répondent aux exigences du secteur. En outre, ils doivent développer des plates-formes de services et d'activation d'écosystèmes, fournir des produits et services standardisés et créer des modèles commerciaux viables. Les opérateurs doivent unir leurs forces pour établir des normes industrielles unifiées. Les normes industrielles unifiées constituent la base du développement de la 5G à grande échelle dans le secteur du B2B. La collaboration intersectorielle est déjà bien avancée. De nombreuses industries comme celles des mines et de l'acier ont commencé à partager les normes de l'industrie, et ce déployant des efforts tels que la publication de livres blancs sur l'industrie, l'établissement d'alliances écosystémiques et la participation à des discussions sur les normes.

Les opérateurs doivent construire des réseaux cibles orientés vers l’avenir. Le secteur des télécommunications doit sérieusement réfléchir à la manière dont ses réseaux peuvent être adaptés aux besoins sans cesse changeants des individus, des familles et des entreprises, ainsi qu’à la façon de soutenir le développement de l’économie numérique. Huawei continuera d’aider les opérateurs à créer des réseaux cibles tournés vers l’avenir pour favoriser la poursuite de leur réussite.

Parmi les autres intervenants à la séance d’aujourd’hui figurent le directeur général adjoint de China Unicom, LiangBaojun, le Directeur Général du département de gouvernance et de services d’entreprise chez China Mobile, Liu Jian, le Directeur Général adjoint chargé du service de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle chez LG U+, Choi Yoon Ho, le Directeur Exécutif de StrategyAnalytics, Phil Kendall, et le Président de la gamme des produits 5G chez Huawei, Peng Honghua.