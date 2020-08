Riposte – Les équipements de prévention et de prise en charge augmentent

Madagascar est de mieux en mieux équipé pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Les équipements nécessaires pour la prévention et la prise en charge de la Covid-19 sont de plus en plus nombreux. Le deuxième lot de concentrateurs d’oxygène, commandés par l’État est arrivé, hier. Le ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad a réceptionné mille quatre-vingt-dix concentrateurs d’oxygène à l’aéroport international d’Ivato. Des centaines devraient encore arriver, incessamment. L’État a commandé deux mille quatre cent concentrateurs d’oxygène, mille cinq cent sont déjà livrés. Ils seront répartis dans tout Madagascar pour soutenir ceux qui ont des difficultés respiratoires. À part ces équipements achetés par les ressources propres du pays, les appuis des partenaires affluent. Le gouvernement du Japon, entre autres, a approuvé le projet d’assistance aux activités de lutte contre la Covid-19 à Madagascar, d’un montant de 1,2 millions de dollars, soit l’équivalent de plus de 4,3 milliard d’ariary. Grâce à ce fonds, Madagascar aura une provision d’équipements de protection individuelle, dont des masques, des lunettes, des combinaisons pour le personnel de santé qui s’engage dans les opérations pour la riposte contre la Covid-19. Il permettra, en outre, l’achat d’extracteurs d’oxygène et des respirateurs de réanimation pour les personnes qui développent la forme grave de la Covid-19 dans les hôpitaux.