Menabe – Le paludisme entre 23 et 30%

Le pic du paludisme dans la région Menabe se situe au mois de juillet. Cela se poursuit en cette saison et cette maladie atteint presque les districts dont Mahabo, Miandrivazo, Manja et Morondava. Une forte prévalence a été notée dans les trois derniers districts avec un taux entre 23 et 30%.

À l’heure actuelle, le paludisme touche notamment les enfants entre 5 et 8 ans de ces localités. Le Dr Emile Ravelomanantsoa, directeur régional de la Santé publique salue les échanges d’expériences entre des médecins de la capitale et des médecins locaux, notamment sur le nouveau protocole de prise en charge des malades.