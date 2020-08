Boeny – Réglementer les déplacements et la propagation du coronavirus

Le CRCO Boeny présidé par le Préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a déclaré que les objectifs dans la lutte contre le coronavirus dans la région Boeny seront de règlementer le déplacement des habitants et de maîtriser la propagation du virus à l’intérieur des six districts de la région Boeny. Les mesures sanitaires appliquées durant les 25 jours de confinement face à la Covid-19 resteront les mêmes que celles à instaurer durant cette prochaine quinzaine, la onzième du genre.

Les modifications concernent l’heure d’arrêt de toutes les activités et la circulation de la population. Elle a été prolongée jusqu’à 15h au lieu de 13h auparavant tant pour les services essentiels que les non essentiels. Les bus et tricycles ainsi que les taxis ville pourront travailler jusqu’à 17h. Un laisser-passer sera exigé après ces horaires.

« Le taux de positivité était en hausse durant les 25 premiers jours dans la région Boeny, 91%. Il a nettement régressé ces derniers temps, 40.33%, grâce aux mesures sanitaires appliquées durant le confinement. Ainsi, on maintient les mêmes mesures dont le port obligatoire du masque partout », a déclaré le Préfet.

Le déplacement pour le transport terrestre, maritime et fluviale est réglementé jusqu’à midi à l’intérieur de la région Boeny pour les évacuations sanitaires, les étrangers en rapatriement et les missionnaires.