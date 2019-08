Karate – Championnat de Madagascar : Doublé de Mamy Mick en kata et kumite

Mamy Mick a brillé durant le championnat de Madagascar, avec un doublé en kata et en kumite. Au total, Analamanga a raflé la bagatelle de vingt-et-un titres.

Parmi les combattants qui ont le plus brillé durant le championnat de Madagascar de karate-do, hier au Palais des sports et de la culture Mahamasina, figure le jeune Mamy Mick Raveloson. Il a remporté deux titres nationaux au terme de la compétition, dont une partie a été retransmise sur la chaîne télévisée Viva, dans l’après-midi. Mamy Mick a été sacré en kata individuel chez les juniors hommes. Il a devancé Jarry, un autre karateka d’Analamanga, ainsi que Fifaliana, en provenance d’Analanjirofo, sur le podium. Il a également impressionné en kumite de la même catégorie, réalisant ainsi un joli doublé à l’issue de ce championnat 2019. Encore une fois, le podium a été complété par Jarry et Fifaliana.

Consécration de l’ASKA

Autre karateka de la région centrale de l’île qui s’est illustrée, citons Gracia. Il y a une semaine, elle a remporté le titre régional en kata juniors dans le tableau féminin. Elle en a fait de même hier. Idem pour Lalaina, cette fois-ci en kumite -84 kg, qui a également réalisé le doublé championnat régional – championnat national hier. Toujours en kumite, par équipe cette fois-ci, notons également la consécration de l’ASKA, titré autant chez les hommes que chez les dames.

La ligue d’Analamanga a dominé la compétition de la tête et des épaules. Sur les vingt-quatre titres en jeu, elle en a raflé vingt-et-un. Seuls les trophées en kata individuel dames, en kumite cadets et en kumite -61 kg dames lui ont échappé. Ceux-ci sont allés aux mains des combattants du Vakinankaratra. Citons respectivement Eliane en kata, Todisoa en kumité cadets et Hélène en kumite -61 kg dames.