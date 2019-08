Itaosy : Miora et Johary convolent en justes noces

Sandra Miora Hafalianavalona et Joharinirina Jean Heritiana Andriamorasata se sont dit Oui à l’Ekar Saint Vincent de Paul Vonelina, samedi dernier. Notre consœur journaliste du mensuel économique L’Express Business magazine, a accepté de partager sa vie avec l’élu de son cœur, après des années d’idylle vécu tel le scénario d’un roman d’amour.

La cérémonie religieuse a été précédée du traditionnel « Vodiondry » comme le veut la coutume. Aussitôt le rituel effectué, la jeune épouse a été amenée à l’église de la famille du jeune homme sous l’acclamation de toute la famille de ce dernier. Auparavant, le jeune couple s’était rendu à la mairie pour s’unir civilement. C’est à l’Espace Ampitatafika que les nouveaux mariés ont ensuite convié amis et membres de la famille, venus des quatre coins du pays pour célébrer les noces.

Une ambiance familiale et joyeuse où petits et grands ont participé aux diverses animations rythmées orchestrées par le groupe Tiaray. Les journalistes du groupe L’Express de Madagascar souhaitent aux tourtereaux, une vie de famille pleine de bonheur, de réussite et surtout garnie d’amour.