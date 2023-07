TENNIS DE TABLE – TEST DE SÉLECTION – Huit joueurs et six joueuses passeront à l’étape finale

Sept places disponibles pour les locaux. Vingt pongistes, les mieux classés du pays, ont entamé hier au petit palais la première étape du test de sélection finale en vue des Jeux des Iles. Huit sur les douze présélectionnés passeront la deuxième étape du test jeudi et vendredi tandis que six sur les huit joueuses en lice valideront ce jour le ticket pour l’étape finale. Le test se dispute en poule unique, les garçons comme pour les filles, c’est-à-dire que tout le monde rencontre tout le monde. Les techniciens de la fédération n’ont pas encore voulu dévoiler les résultats provisoires pour ne pas perturber les joueurs qui joueront encore des matches comptant pour la première étape du test ce mercredi. Trois joueurs locaux et quatre locales seront retenus pour former la sélection nationale en vue des jeux. Leurs noms seront connus vendredi soir. La sélection définitive sera formée de six joueurs et six joueuses. Cinq expatriés renforceront l’équipe nationale en l’occurrence trois joueurs à savoir Fabio Rakotoarimanana, Antoine Razafinarivo, Jonathan Nativel et deux filles, Hanitra Karen Raharimanana et Niantsa Randrianarisoa. Ils arriveront vers début août. Deux techniciens étrangers prêteront main forte aux entraineurs nationaux dans la préparation des athlètes. L’expert chinois a débarqué hier et un autre d’origine française arrivera ultérieurement. Le regroupement final débutera le 24 juillet au complexe de l’assurance Aro à Ankadimbahoaka.