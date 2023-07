PROJET ODOF – Deux unités industrielles à Fénérive-Est et Soanierana Ivongo

Sans relâche, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) poursuit la mise en œuvre de son projet ODOF.

L’Atsinanana a été encore gâté avant-hier, puisque deux districts de la région viennent d’être dotés d’une zone de pépinière industrielle chacun. Ce sont respectivement Fénérive-Est qui a reçu une unité de traitement destinée à sécher les fruits, et Soanierana Ivongo qui s’est vu offrir une machine de production de chips. D’après les explications, « Cette machine permet de sécher les fruits pour les stocker. Les produits séchés sont exportés et vendus ». Outre le litchi, le district produit 3000 tonnes de fruits par an. L’usine peut traiter et faire sécher 200 à 300 kilos de fruits par chargement. À titre indicatif, il faut environ 16 heures pour faire sécher le litchi, 12 heures pour la banane et 4 heures pour l’« ampalibe ». L’arrivée de cette machine a été vivement saluée par les producteurs locaux qui, par la voix du président de la coopérative Taratra d’Analanjirofo, Modeste Fresson a déclaré : « Il y a beaucoup de litchis à vendre dans l’Analanjirofo. Ces litchis se transformeront en argent lorsque cet équipement arrivera. Il en va de même pour les fruits abîmés et pourris dans les champs ».

Engagement

À Soanierana Ivongo, la remise de la nouvelle unité industrielle a également été vivement appréciée par la population locale. Lors d’une démonstration publique de l’usine de fabrication de chips, le gouverneur de la région Analanjirofo, Marcellin Randriamanantena a déclaré : « On nous donne cet outil pour transformer nos produits. Il n’y aura plus de bananes pourries et abîmées dans notre pays ». Dans ce sillage, il a exhorté la population à planter les bananes. L’usine de fabrication de chips de Soanierana Ivongo consomme 100 kilos de matières premières par heure ou 1 tonne par jour. La zone industrielle augmentera non seulement les revenus des agriculteurs, mais répondra également aux besoins nutritionnels des consommateurs. Il a été rappelé que la création de cette zone industrielle est un accomplissement de l’engagement du Président pour la promotion de l’industrialisation du pays et qu’aucun district ne sera oublié. Comme pour toutes les précédentes pépinières industrielles, un appel à projets sera envoyé aux entrepreneurs intéressés par la gestion de l’entreprise. Les opérateurs ont trois semaines pour répondre. Un comité spécial examinera les documents reçus. Lorsque l’on saura qui gérera l’industrie, l’entrepreneur et la coopérative d’agriculteurs qui produisent les matières premières et le gouvernement signeront l’accord de coopération.