MAHAJANGA – Une vedette rapide pour lutter contre la pêche illégale

Dans le cadre du projet SWIOFish2 financé par la Banque Mondiale, afin de lutter contre la pêche illégale à Madagascar, une vedette rapide a été remise au centre de surveillance de pêche (CSP) de Mahajanga, vendredi dernier par le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante Tsimanaoraty. « Ce bateau est le seizième de la flotte nationale affectée pour lutter contre la pêche illicite à Madagascar et pour effectuer une patrouille. Ces actions de patrouille et de sécurité sont organisées et réalisées en collaboration avec l’agence portuaire, maritime et fluviale ou APFM, la gendarmerie nationale, la marine nationale ainsi que les différentes entités. Face au changement climatique, les pêcheurs font face à des accidents en pleine mer, la vedette rapide permet également de secourir les victimes en mer. L’objectif est surtout de protéger la richesse nationale et de poursuivre ceux qui enfreignent la loi en mer », a expliqué le ministre de la Pêche. Le CSP de Mahajanga dispose déjà d’un bateau rapide, dénommé Atsantsa, pour patrouiller et surveiller les côtes de Madagascar ainsi que lutter contre la pêche illégale. Par ailleurs, le ministre accompagné des autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrian­tomanga, a remis des kits de sécurité en mer tels que des gilets de sauvetage, radio manivelle et miroir à ultrason aux trente-six pêcheurs artisanaux dans le district d’Ambato-Boeny, samedi matin.

Prochaine formation

Ces équipements s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration des moyens de subsistance des petits pêcheurs. « Selon le Président, plus aucun district ne sera oublié et c’est la raison de notre visite sur place. Ambato-Boeny est l’un des districts producteurs de poissons et qui approvisionne la ville de Mahajanga et Antananarivo. Ces derniers temps, on constate des irrégularités et des infractions. Face à cette non-conformité, les poissons commencent à disparaître », a déclaré Paubert Mahatante Tsimanaoraty. Il a ainsi exhorté les pêcheurs à se regrouper pour une prochaine formation d’une centaine de participants afin de devenir des pisciculteurs professionnels. L’objectif étant de réduire le taux d’insécurité alimentaire et d’offrir un emploi aux jeunes de la région de Boeny. « Nous sommes reconnaissants de votre initiative à développer la pisciculture dans la région Boeny. On constate le développement de la pêche depuis la mise en place de l’économie bleue. La réalité est par ailleurs triste face aux malfaiteurs qui volent nos ressources », a souligné le gouverneur.