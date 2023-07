JEUX DE SOCIÉTÉ – Lancement de la 1ère édition du concours Ludo King

Zeug, en tant qu’organisateur de concours de jeux de société, présente sa première production ainsi que la première édition du grand tournoi de Ludo King à Antananarivo. Cet évènement passionnant se déroulera chaque week-end du 5 au 31 août et promet d’offrir des moments de compétition intenses et divertissants. Les inscriptions sont déjà ouvertes à toutes les personnes de plus de 13 ans, mais les mineurs devront présenter une autorisation parentale. Zeug vise à populariser ce jeu de société très connu à Madagascar. « Notre objectif est de divertir les participants tout en les défiant avec un jeu de société qui a fait ses preuves. Nous voulons promouvoir une expérience sociale enrichissante et mettre en avant les talents stratégiques des joueurs», mentionne le responsable au sein de Zeug. Cette première édition du concours Ludo King à Antananarivo est le point de départ d’une série d’évènements qui se dérouleront dans différentes régions de Madagascar. Les participants auront la chance de rivaliser avec d’autres joueurs passionnés dans un environnement compétitif mais amical. Les parties de Ludo King seront intenses, mettant à l’épreuve les compétences tactiques et la prise de décision rapide des participants. Les 4 finalistes de ce concours auront la possibilité de remporter une récompense exceptionnelle de 2 000 000 ariary.