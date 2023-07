INFRASTRUCTURES – Aucun retard dans les travaux

Il ne reste plus que quarante-quatre jours avant l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre à Antananarivo. Le ministre de la Jeunesse et des sports André Haja Resampa a reçu hier dans la salle de presse au stade Barea Mahamasina des techniciens chinois. Ces experts chinois ont déjà pris en main les stagiaires malgaches en Chine et pour confirmer les acquis durant les 120 jours de stage, cinq de ces experts sont dans nos murs pour suivre de près les athlètes de quatre disciplines à savoir l’athlétisme, l’haltérophilie, le badminton, le tennis de table. André Haja Resampa a expliqué que l’objectif premier pour Madagascar est de terminer en tête de classement en termes de médailles. « Je suis ravi de recevoir ici au stade Barea Mahamasina, le meilleur stade de l’océan Indien, le chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine et les experts chinois. Le ministère de la Jeunesse et des sports a fait tous les efforts nécessaires pour que tous les athlètes soient dans des meilleures conditions ».

Plus de doute

Toutes les fédérations concernées ont toujours des discussions et des échanges chaque semaine avec le ministère pour la préparation et la coordination de toutes les actions à entreprendre. Et Haja André Resampa de continuer : « D’autres experts vont venir et le regroupement va débuter très prochainement. En ce qui concerne les infrastructures, j’ose dire que toutes soient terminées avant la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023. Actuellement, il n’y a plus de doute quant à la tenue de la onzième édition des JIOI à Madagascar ». Le ministre a parlé du stade d’Alarobia qui est en chantier actuellement. Il a expliqué que ce temple de l’athlétisme sera terminé à temps.

Les experts chinois

Penglei en Badminton, Zhao Li Jun en Athlétisme, Wang Haï Yang au tennis de table, Deng Chang Min en Haltérophilie