GRÈVE – Les usagers de la CNaPS pénalisés

La grogne commence à monter chez les usagers de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS). Selon notre information, avec la grève et la fermeture des bureaux depuis quelques semaines, les prestations offertes par cet établissement sont également suspendues. Cela concerne le paiement des retraites mais également la délivrance des différentes aides sociales. “Des personnes qui viennent de loin sont obligées de rentrer bredouilles. C’est une perte de temps et d’argent alors qu’ils ont déjà d’autres difficultés à affronter avec la situation actuelle”, s’exprime un usager mécontent qui révèle aussi que “les employés de la CNAPS sont parmi les mieux lotis du service public et se trouvent même au-dessus des établissements comme la Banque centrale”. “Il est normal que ces grévistes se soucient peu de la galère des usagers”, poursuit notre source. Initialement, la libération de Joslina Tsaboto, directrice générale par intérim de la CNAPS, mise en détention préventive pour suspicion de corruption a été à l’origine de cette grève. Cette dernière a déjà obtenu une liberté provisoire mais les grévistes réclament désormais “le remboursement de l’argent de la CNAPS et la poursuite en justice de ceux qui ont dilapidé la cotisation des membres” et continuent leur mouvement. Il fut un temps en effet où l’État considérait que l’argent de la CNAPS était a sa disposition et était utilisé, par exemple, pour accorder un prêt de 12 millions de dollars à Air Madagascar et Air Austral qui étaient alors des “partenaires stratégiques”. Ou encore à financer des travaux dans le cadre du sommet de la francophonie. Certains se posent d’ailleurs la question aujourd’hui sur le “silence complice” du personnel de la CNAPS à l’époque. “Où étaient les grévistes à l’époque et pourquoi ils ne s’expriment que maintenant”.