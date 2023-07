FOOTBALL – TOURNOI U13 – Bolida soutient les jeunes de son ancien quartier

Premier pas. Le Barea Lalaina Nomenjanahary dit Bolida et son école de football «Ankizin’Ankazomanga Milalao» ont organisé un tournoi de football des jeunes à neuf dédié aux U13 ce week-end au stade Malacam à Antanimena. Le trophée est revenu à l’Olympique Ambatomaro en battant en finale l’Etoile filante par 2 à 1. «Comparé au niveau en France ou à l’étranger, les Malgaches ont du talent dans toutes les catégories. Ils ont seulement besoin d’un coup de pouce pour les mettre en valeur. Il faut qu’on organise des compétitions pour les jeunes», souligne Bolida. L’ancien Barea soutient les jeunes de son ancien quartier en fournissant à l’école de foot des équipements d’entrainement. Il a également offert des trophées individuels, celui du meilleur joueur ravi par Harena Razafimbahoaka de l’Elgeco Plus, celui du meilleur gardien de but attribué à Charlot Randrianantenaina de FC Base Académie et Lucas Randriantiana de l’Olympique Ambatomaro élu meilleur buteur. «J’ai offert aussi une de mes paires de chaussures d’entrainement, pointure 42 au meilleur joueur», poursuit-il. «Notre objectif est d’apporter de la joie aux enfants de notre quartier et des autres écoles de foot de la capitale. L’adhésion à notre école de foot est gratuite car j’ai moi-même vécu la même difficulté» relate Bolida. Faute de moyens, l’école ne pourra pas encore participer à plusieurs tournois des jeunes. L’école de foot AAMI a ce week-end organisé une tombola de levée de fonds. «J’ai pu récolter pas mal de maillots de mes coéquipiers expatriés de la Can. J’ai amené aussi dix ballons, des godasses et des maillots» confie-t-il.