ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Les dates confirmées

Le gouvernement entérine le calendrier de l’élection présidentielle proposée par la CENI. Le 1er tour se tiendra ainsi le 9 novembre et le 2nd tour, le 20 décembre.

Ainsi soit-il. Le Conseil du gouvernement a pris, hier, le décret de convocation des électeurs. Un acte qui officialise, par la même occasion, le calendrier électoral. S’alignant à la proposition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le gouvernement confirme ainsi que le premier tour de la présidentielle se tiendra le 9 novembre et le second tour, le 20 décembre. Comme dispose la loi organique relative à l’élection du président de la République, “après consultation du projet de calendrier électoral présenté par la Commission électorale nationale indépendante, le décret de convocation des électeurs est pris en Conseil du gouvernement quatre vingt-dix jours au moins avant la date du premier tour du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée”.

L’équipe gouvernementale s’est ainsi exécutée. Elle a même pris une marge de trente jours avant le deadline prévu par le cadre légal des votes. Afin que la décision actée à Mahazoarivo, hier, soit publiée par voie radiodiffusée et télévisée, une fois n’est pas coutume, Christian Ntsay, Premier ministre, a convié la presse pour l’annoncer lui-même, à la sortie du Conseil du gouvernement. “Le gouvernement entérine ainsi la proposition faite par la CENI”, indique Christian Ntsay, entre autres. “L’élection est un des paramètres pour définir un État de droit et démocratique. La réussite de ses élections, notamment, a fait que Madagascar figure parmi les dix pays d’Afrique les plus démocratiques. Aussi, comme je l’ai toujours affirmé, l’élection présidentielle se tiendra cette année”, soutient toujours le locataire de Mahazoarivo. En convoquant les électeurs aux urnes aux dates proposées par la CENI, le gouvernement dame le pion à ceux qui doutent de la tenue de la joute électorale, cette année. La décision du Conseil des ministres devrait, également, mettre un terme aux débats sur les options politiques préalables à la présidentielle. Des options comme la mise en place d’un gouvernement de consensus qui aura pour conséquence le report des votes au-delà du délai prescrit par la Constitution. La loi fondamentale dispose que “l’élection du président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice”.

Candidature

La convocation des électeurs devrait, du reste, rassurer les Partenaires techniques et financiers (PTF), et déclencher ainsi une participation massive au “Basket Fund”. Jusqu’ici, seules l’Union européenne (UE), la France et l’Allemagne ont affirmé leur participation à ce fonds commun. Face à la presse, au siège de la CENI, jeudi, la somme de 2 millions d’euros de la part de l’UE et de la France à verser au “Basket Fund”, a été annoncée. Il ne s’agit que d’une déclaration d’intention, toutefois. L’officialisation du calendrier électoral devrait les amener à passer à l’acte donc et en appeler d’autres. Le financement de l’organisation des votes reste, en effet, un point d’incertitude. Au départ, la CENI a estimé les besoins pour la présidentielle à 143 milliards d’ariary. Après avoir écarté les activités prises en charge par les partenaires internationaux, ou encore, les équipements déjà acquis, elle a réduit sa prévision à 80 milliards d’ariary. L’Exécutif part pourtant sur un montant prévisionnel de 70 milliards d’ariary. Devant la presse, jeudi, Andrianarisedo Retaf Arsène Dama, président de la CENI, a soutenu qu’une fois les électeurs convoqués aux urnes, la Commission pourra activer le budget prévu dans la loi de finances. Il a parlé d’une somme de 40 milliards d’ariary. “En cas de gap, il y a la procédure du décret d’avance, comme l’a assuré le Premier ministre et la ministre de l’Économie et des finances.

Il y a aussi le soutien de nos partenaires par le biais du Basket Fund”, rassure-t-il toutefois. Outre le décret de convocation des électeurs, cinq autres actes réglementaires relatifs à l’élection présidentielle ont été adoptés par le Conseil du gouvernement d’hier. Ces six textes devraient être publiés ce jour, en annexe au communiqué rapportant les décisions prises durant cette réunion gouvernementale, à Mahazoarivo. Ces décrets fixent, entre autres, le montant de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote, le modèle des pièces à verser au dossier de candidature et la période de dépôt du dossier de candidature. Les dés sont jetés donc. Les aspirants à la présidence qui s’impatientaient de connaître le calendrier électoral peuvent désormais accélérer leur tour de chauffe en vue de l’officialisation de leur candidature. Après l’annonce faite par le Premier ministre, hier, tous les regards se tournent, maintenant, du côté de Andry Rajoelina, président de la République. Dans l’éventualité d’une candidature pour un deuxième mandat, il sera également tenu de respecter un prescrit constitutionnel. “Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel”, prévoit la Loi fondamentale. Aussi, s’il confirme les bruits qui chuchotent son intention de s’aligner à la prochaine joute électorale, sa démission interviendra le 10 septembre.