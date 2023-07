DÉPISTAGE – Une campagne pour prévenir la maladie cardiaque

Une délégation de l’association Tina Aina organisation est de passage dans la capitale du Nord pour effectuer une campagne de dépistage gratuit de maladies cardiaques pendant cinq jours, du 10 au 14 juillet au sein du Centre de santé de base Tanambao . Il s’agit de la 12e édition de ses actions, mais c’est une grande première à Antsiranana. Avant l’opération, les membres ont effectué une série de visite courtoise auprès des autorités locales pour leur demander le « tso-drano», dont le secrétaire général de la région Diana Angelo Tilahizandry . Selon les explications du Dr Feno Rabenirina, quatre-vingt personnes par jour ayant fait des inscriptions à l’avance bénéficieront de ce dépistage . Tous les patients feraient aussi une distribution gratuite de médicaments en initiation du traitement. Il a souligné que les gens se soucient peu de la gravité du problème cardiaque, or ces derniers temps le nombre de personnes atteintes de l’AVC ou Accident vasculaire cérébral, ne cesse d’accroître et touche même les plus jeunes âges. Et d’ajouter que les gens qui habitent dans les communes urbaines sont tout aussi atteints de maladies cardiaques que ceux ruraux. Beaucoup de facteurs peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires. Les habitants sont encouragés à dépister très tôt afin d’éviter les complications et de faciliter l’orientation .