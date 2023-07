CONJONCTURE – Intervention attendue de Rajoelina

Réplique. Il l’a annoncé lui-même dans une courte vidéo publiée sur sa page Facebook, hier soir. “À toute la population, je vous donne rendez-vous dimanche. La vérité finit toujours par triompher”, indique alors Andry Rajoelina, président de la République. À entendre ses propos, il compte répondre aux différents sujets polémiques ici et là et donner “la vérité”, sur ces faits. Il affirme, en effet, entendre toutes les opinions et les discussions qui fusent. Depuis quelques semaines, sa double nationalité fait polémique. Le sujet est devenu l’arme de prédilection de ses détracteurs. Un argument martelé dans un double objectif, de prime abord. Le premier objectif est pour réclamer sa démission avant l’heure, au motif qu’il devrait être déchu de sa nationalité malgache. Le deuxième, le cas échéant, est d’obtenir l’invalidation d’une éventuelle candidature du chef de l’État pour un second mandat. Il est certain que l’intervention présidentielle annoncée pour dimanche, aura comme sujet principal la version des faits du locataire d’Iavoloha sur cette question de sa nationalité.

Démission

L’autre sujet qui pourrait intriguer lors de cette sortie médiatique du locataire d’Iavoloha sera celui de sa participation ou non à la prochaine course à la magistrature suprême. Ceci, étant donné que le gouvernement vient d’officialiser le calendrier de cette joute électorale, avec le décret de convocation des électeurs. En cas de candidature, le président Rajoelina devra, en effet, préalablement présenter sa démission selon les termes de la Constitution. “Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel (…)”, dispose l’alinéa 2 de l’article 46 de la Loi fondamentale. Il est probable, cependant, que Andry Rajoelina attende jusqu’au dernier moment pour annoncer sa candidature pour un deuxième mandat et de présenter, dans la foulée, sa démission.