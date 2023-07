CONFÉRENCE – DÉBAT – La corruption sexuelle gagne du terrain

Dans le cadre de la Journée africaine de lutte contre la corruption et aussi le vingtième anniversaire de l’adoption de la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ratifiée par Madagascar en 2004, le comité pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI) a organisé hier au Grand amphi de l’Université d’Antananarivo une conférence-débat. Les pôles anti-corruptions, l’agence de recouvrement des avoirs illicites et les organisations de la société civiles ont été représentés lors de la conférence. De nos jours, la corruption ne se limite plus sur des pots-de-vin ni des trafics d’influences, maintenant, et ceux depuis quelques années le sexe entre aussi dans le jeu malsain de la corruption. L’Université en est un des berceaux de ce nouveau type de corruption. Pour Lanto Ratsida, sociologue à l’observatoire de la jeunesse, enseignant et panéliste de l’évènement, il rappelle la responsabilité des étudiants sur la lutte contre la corruption et surtout sur ce problème lié à l’utilisation du sexe comme outil pour corrompre que ce soit à l’Université ou en dehors. Pour lui, ils ont le devoir de contribuer à cette lutte et doivent être conscients de l’engagement qu’ils doivent avoir. Cette engagement estudiantine est d’autant plus nécessaire puisque d’après le sociologue, « la corruption vient souvent des personnes qui ont un niveau universitaire ».