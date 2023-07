BANDITISME À TOAMASINA – Deux individus abattus, quatre autres arrêtés

Les forces de police ont frappé d’une main de fer face à une vague d’insécurité qui fait des ravages. Deux hommes ont été abattus et des motos volées retrouvées.

Les balles ont sifflé aux oreilles à Toamasina. Hier aux petites heures, deux individus activement recherchés pour grand banditisme sont tombés sous les balles des forces d’intervention de la police nationale de Toamasina. Cinq de leurs comparses ont été pour leur part pris vivants. Parmi eux figure une femme. Les membres de la bande sont âgés d’environ une trentaine d’années. Aucune arme ne semble en revanche avoir été retrouvée sur les deux hommes abattus ainsi que leurs compères arrêtés. Les deux hommes mis hors d’état de nuire ne sont pas étrangers aux forces de police. D’ailleurs, les limiers sont sur leurs traces depuis plus d’une semaine. Pas plus tard que la semaine passée, le gang a fait parler d’elle à deux reprises. Il est identifié comme étant l’auteur d’un braquage à main armée au Bazar kely Toamasina.

Un magasin de gros près du bâtiment d’une entreprise de pêche a été pris pour cible. Selon les préjudices déclarés par le commerçant qui en a fait les frais, une somme en liquide s’élevant à huit millions d’ariary est tombée dans l’escarcelle des assaillants. Après avoir fait main basse sur le butin, ils ont aussitôt pris le large pour s’évanouir dans la nature en un éclair. Aucun mort ni blessés n’ont été en revanche à déplorer. Une autre attaque à main armée perpétrée trois jours plus tôt est également mise sur leur compte. Cette fois-ci, c’est un motard qui a été dépouillé de son scooter Cygnus phase 3 à Anjoma. Lors de cette opération policière qui s’est avérée mortelle pour les deux chefs de bande mis hors d’état de nuire, deux motos ont été retrouvées sur la bande et la démarche de restitution aux propriétaires a été entamée. La combinaison des membres de cette association de malfaiteurs fraîchement démantelée intervient tel un mécanisme bien huilé. Alors que certains commettent les attaques à main armée, d’autres se chargent uniquement du recel et de la revente des objets dérobés. L’enclenchement du dispositif de lutte contre les actes de banditisme mis en marche par les forces de défense et de sécurité à Toamasina est diligenté de concert avec le procureur de la République.